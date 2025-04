Tadej Pogacar wint voor de tweede keer Waalse Pijl na indrukwekkende slotklim

De 37-jarige Marianne Vos maakte vorige week bekend dat ze haar contract bij Visma | Lease a Bike heeft verlengd. Dat is niet zomaar een contract: ze heeft getekend voor de rest van haar carrière. Vos, die al twintig jaar op topniveau presteert, krijgt in de Sportnieuws.nl-podcast volop lof van voormalig hockeysters Ellen Hoog en Naomi van As. "Dat is een mooi gebaar", klinkt het.