Topwielrenster Anna van der Breggen meldt zich na 'ijdele hoop' op het laatste moment af voor Waalse Pijl

Nederlandse wielrenster Anna van der Breggen zal woensdag niet aan de start van de Waalse Pijl verschijnen. Dat maakte haar ploeg SD Worx-Protime bekend op X. Eerder gaf de ploegleider al een opvallende reden voor het afstappen van Van der Breggen tijdens de Amstel Gold Race.

De renster behoorde daar tot de favorieten, maar moest opgeven. Van der Breggen voelt zich al sinds vrijdag niet goed, meldde teammanager Danny Stam. "Ze is toch gestart in de hoop er wat door te komen maar dat bleek al snel ijdele hoop."

De ploeg hield toen ook nog hoop dat Van der Breggen weer beter zou zijn voor de Waalse Pijl, maar die is nu ook vervlogen. De zevenvoudige winnares van de koers in Wallonië is nog niet fit.

Ziek

"Ze is nog niet helemaal hersteld en zal daarom uit voorzorg vandaag niet rijden. De hoop is dat Anna weer fit is voor Luik-Bastenaken-Luik", schreef haar ploeg.

Maandag was de situatie nog niet 'zorgwekkend'. "Optimaal presteren wordt lastig, maar laat ons niet panikeren. Anna heeft wellicht een stevige verkoudheid te pakken. Dat kan twee à drie dagen duren, maar hopelijk wordt ze sneller beter."

Comeback

Aan het begin van dit seizoen maakte de 35-jarige Van der Breggen bekend dat ze een comeback in het peloton ging maken. De voormalig olympisch kampioene was enkele jaren daarvoor gestopt en werkte als ploegleider van het SD Worx Protime-team. Van der Breggen ging voor hetzelfde team weer rijden, maar een grote prestatie wist ze nog niet te behalen sinds haar rentree. Ze won de Waalse Pijl zeven keer op rij tussen 2015 en 2021.