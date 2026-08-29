Matthew Brennan moest na twee ritzeges in deze Vuelta genoegen nemen met een tiende plaats in de achtste etappe. De 21-jarige sprinter van Team Visma | Lease a Bike was de beoogde man voor de sprint en kreeg een lead-out van Wout van Aert, maar kwam door gevaarlijk rijgedrag in het peloton niet meer in een goede uitgangspositie voor de finale meters. Na afloop uitte hij felle kritiek op het risico dat er die dag werd genomen.

De etappe stond in het teken van chaos: eerder op de dag ging klassementsleider Tadej Pogacar hard onderuit en moest de Sloveen de koers staken, wat voor de nodige nervositeit in het peloton zorgde. Ook in de slotfase bleef het onrustig met meerdere valpartijen, waar Brennan overeind kon blijven, maar wel zijn goede positie voor de sprint kwijtraakte.

'Deze mensen waren te agressief naar mijn smaak'

"Er waren vandaag veel valpartijen, en ik denk dat dat een beetje de toon zette voor de dag", vertelde Brennan na afloop. "Veel mensen dachten denk ik dat ze superhelden waren vandaag." Volgens de Brit was dat al het geval toen het tempo nog laag lag. "Als je bedenkt dat ik drie uur lang zo'n 160 watt heb getrapt, weet ik niet wat mensen aan het doen zijn. Als je bij zo'n laag vermogen al risico's durft te nemen, dan ben je wel een beetje gek." Met frisse benen en oplopende snelheden richting de finale werd het er volgens hem alleen maar gevaarlijker op.

"Ik ben best bereid om een beetje risico te nemen, maar als ik zie dat sommigen blij zijn om te vallen voor het risico op de zege, daar voel ik me niet helemaal comfortabel bij", aldus Brennan. "Het team deed zijn best en ik probeerde Christophe (ploeggenoot Laporte, red.) te volgen, maar uiteindelijk waren deze mensen te agressief naar mijn smaak. Dus verloor ik het wiel en kon ik niet meer vanuit een goede positie vertrekken. Ik probeerde nog terug te komen, maar dan zit je niet echt meer in een positie om te sprinten. Het is jammer, want ze hebben er hard voor gewerkt, maar het is wat het is."

Chaotische etappe

Uiteindelijk was het Bryan Coquard die in de massasprint de sterkste bleek, waarbij hij Mads Pedersen net voor bleef. Voor Team Visma | Lease a Bike liep de dag ondanks het gemiste succes van Brennan alsnog goed af: Wout van Aert breidde eerder op de dag zijn voorsprong in het puntenklassement verder uit en staat sterker dan ooit aan de leiding in het groen.

Ondanks de misgelopen sprint bleef de Brit positief en kijkt hij uit naar zijn volgende kans. "Het punt is: we kunnen door naar de volgende. Morgen wordt geen dag voor mij, maar ik heb al twee etappes gewonnen, dus het is niet dat ik ergens specifiek op jaag. Maar we kunnen het altijd opnieuw proberen. Dat is de schoonheid van een grote ronde."

Mis bij Sportnieuws.nl niets van de Vuelta. Vind hier alle uitslagen en & klassementen. Daarnaast lees je alles over de deelnemende Nederlanders en hoe je de wielerkoers live kan volgen. Check daarnaast ook profielen van onder meer Tadej Pogacar en zijn bekende geliefde.