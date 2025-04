Ongeloof om bizarre finish in Vlaamse klassieker: 'Holy moly, dit is waanzinnig! Hoe kan dit?'

De Nederlandse wielerploeg Visma | Lease a Bike kan zichzelf wel voor de kop slaan na Dwars Door Vlaanderen. Een zeker lijkende overwinning in de Vlaamse klassieker werd volledig weggegooid in de laatste 100 meter. Op de finish konden de commentatoren hun ogen niet geloven en schreeuwden ze het uit van verbazing.

Op zo'n vijftig kilometer van de streep pleegde Visma een mooie aanval. Drie geelhemden gingen er vandoor en kregen alleen Neilson Powless mee van EF. De Amerikaan in het roze koos het wiel van Tiesj Benoot, Wout van Aert en Matteo Jorgenson en liet zich naar de finish rijden. Een 1-tegen-3. Visma leek het met topper Van Aert in de tas te hebben, maar de Belgische klassiekerspecialist faalde om het teamwork af te maken.

'Het is niet waar!'

Visma verloor in overtal van Powless en met gebogen hoofden kwamen de renners van de Nederlandse ploeg over de streep. Onder luid geschreeuw van de commentatoren van Eurosport: de Nederlandse ex-renner Bobbie Traksel en de Belg Jeroen Vanbelleghem. Zij waren getuige van een krankzinnige finish. "Nee! Nondeju! Het is niet waar. Hoe kan dit? Dit is waanzinnig", riepen ze door elkaar heen. Traksels hoofdschudden was bijna te horen: "Man man man", verzuchtte hij.

🚴🇧🇪 | Hoe is het mogelijk! De geschiedenis herhaalt zich. Wout van Aert leek eenvoudig naar de zege te rijden in Dwars door Vlaanderen, maar Neilson Powless sprint gewoon sneller.



— Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) April 2, 2025

'Holy moly'

Ze konden erop los analyseren, maar kwamen tot een pijnlijke conclusie voor Visma. "Wat je denkt dat niet kán gebeuren, gebeurt toch. Ze hebben zich met z'n drieën laten vloeren. Dit is bizar, holy moly. Wie had dat nou kunnen bedenken? We zitten op het gemakje naar de sprint te kijken met het idee dat het wel goedkomt. Maar wat hebben we net gezien? Powless heeft nog nooit in zijn leven een sprint gewonnen en nu klopt hij één van de beste klassiekersprinters van de wereld."

'Moraal is helemaal weg'

Visma reed volgens Traksel om het moraal een boost te geven, zeker voor Van Aert. "Maar het moraal is nu helemaal weg. Van Aert mag nóóit verliezen van Powless", is Traksel hard. "Nee, natuurlijk niet", is Vanbelleghem het ermee eens. "Waren ze te zeker? Ze deden het toch goed, door op zeker te spelen en Powless niet los te rijden? Dit geloof je toch niet? Het is bi-zar, ik kan er niks anders van zeggen", sloot Traksel het commentaar af.