Topfavoriet Juan Ayuso komt met de schrik vrij na val in openingsetappe van de Giro

De openingsetappe van de Giro d’Italia 2025 begon met een tegenslag voor topfavoriet Juan Ayuso. De kopman van UAE Emirates XRG kwam ten val in de rit door Albanië, maar kon zijn weg snel vervolgen. De impact op zijn klassementsambities blijft echter onzeker.

Ayuso was niet de enige die ten val kwam. Ook Max Poole van Picnic PostNL viel op de rotonde, maar beide renners wisten snel weer op te staan en hun weg voort te zetten. Ayuso schakelde over op een reservefiets en begon samen met Poole de achtervolging in te zetten. Dankzij de hulp van hun ploeggenoten wisten ze zich snel weer bij het peloton te voegen, dat inmiddels aan de Gracen (13 km aan 5,1%), de langste klim van de dag, was begonnen.

Wout van Aert krijgt lachers op de hand na vraag over oud-ploeggenoot: 'Hij weet hoe het moet' Vrijdag gaat de Giro d'Italia van start met Wout van Aert als een van de blikvangers. De rol van absolute topfavoriet moet hij echter aan iemand anders laten: zijn ex-ploegmaat Primoz Roglic.

Ondanks de val leek Ayuso weinig hinder te ondervinden van de schuiver. Hij kon de schade beperken en zijn koers voortzetten, maar de impact van de val blijft onzeker. De Giro is nog maar net begonnen en Ayuso zal alles uit de kast moeten halen om zijn concurrenten te verslaan in de strijd om de roze trui.

De komende ritten, die het peloton verder door de bergen van Albanië leiden, zullen cruciaal zijn voor de Spanjaard. Hoewel de val hem niet fysiek lijkt te belemmeren, zou het mentaal wel een rol kunnen spelen, gezien de zware concurrentie in de Giro van onder meer Primoz Roglic.

🚴🇮🇹 | Juan Ayuso staat aan de hand. Hij lijkt te zijn gevallen, al zal het niet erg geweest zijn. #giroditalia



📺 Stream koers op HBO Max pic.twitter.com/XNOPlczzzi — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) May 9, 2025

Belangrijke tijdrit en eerste etappe in Italië

Zaterdag staat de tweede etappe van de Giro op het programma: een tijdrit die van groot belang zal zijn voor het algemeen klassement. De renners zullen hun klimmersbenen even opzij moeten zetten en hun snelheid tegen de klok moeten testen. Voor Ayuso een eerste kans om zijn concurrentie op achterstand te zetten. Na de eerste rustdag op maandag krijgen de renners de volgende dag, in de vierde etappe, de eerste rit op Italiaans grondgebied voor hun kiezen.