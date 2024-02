Tijdrit van 5 kilometer in Ruta del Sol mogelijk meer waard dan etappezege in Tour de France

Maxim Van Gils heeft de Ronde van Andalusië, ook wel Ruta del Sol genoemd, op zijn naam geschreven. De 24-jarige Belg van Lotto Dstny won de enige etappe, een tijdrit van bijna 5 kilometer. En dat korte ritje zou zomaar eens meer UCI-punten waard kunnen zijn dan winst van een etappe in de Tour de France.

Van Gils reed een tijd van acht minuten en zeventien seconden en was daarmee negen seconden sneller dan de Spanjaard Juan Ayuso. De Italiaan Antonio Tiberi werd derde.

Boerenprotesten

De organisatie schrapte op vrijdag het slotweekend door de boerenprotesten in de regio. Eerder werden al de eerste twee ritten op woensdag en donderdag geannuleerd. Daardoor werd Van Gils met zijn overwinning in de tijdrit meteen de eindwinnaar van de ronde, omdat dat de enige overgebleven rit was.

Kostbare overwinning

Die overwinning zou hem later dit jaar veel plezier kunnen opleveren. Een eindoverwinning in de Ruta del Sol levert een renner normaal gesproken tweehonderd UCI-punten op en een ritoverwinning zorgt voor twintig punten extra. Daarmee pakt Van Gils theoretisch gezien 220 punten door de tijdrit van vijf kilometer op zijn naam te schrijven.

Dat is bij elkaar meer dan je kan verdienen met etappewinst in de Tour de France. Daar staan 210 UCI-punten tegenover. De UCI-punten zorgen voor een ranglijst, die bepaalt of een renner aan een bepaalde wielerronde mee mag doen. Het is nog onduidelijk of de internationale wielerunie ook het volledige aantal punten gaat uitdelen voor deze editie van de Ronde van Andalusië.