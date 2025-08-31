Jonas Vingegaard heeft in de Vuelta maar weer eens laten zien dat hij de absolute favoriet voor de eindzege in de Vuelta is. De Deense renner van Visma | Lease A Bike viel in de eerste meters van de slotklim aan en reed solo naar zijn tweede etappezege in de Ronde van Spanje. De Noor Torstein Traeen hield heel knap de rode leiderstrui vast.

De verschillen in de top van het klassement waren erg klein voorafgaand aan de negende etappe van Alfaro naar Valdezcaray. De rit was grotendeels vlak, maar het venijn zat hem in de staart. De laatste dertien kilometer gingen bergop en de finish lag dan ook op 1523 meter hoogte bij het skioord Valdezcaray.

Het was dan ook de verwachting dat de grote mannen het uit zouden gaan maken in de slotfase van de etappe en dat bleek ook het geval. De laatste klim was nog maar net begonnen of de Visma-ploeg zette een moordend tempo neer. Al heel snel bleef Vingegaard alleen met Giulio Giccone over, maar de Italiaanse renner van Lidl-Trek moest de topfavoriet ook vrij rap laten gaan. De inspanningen hadden Giccone dusdanig veel kracht gekost dat hij later nog door allerlei anderen voorbij werd gereden.

Vingegaard vergeet huiswerk te doen

Vingegaard reed een strak tempo naar boven, maar toch wisten Tom Pidcock en Joao Almeida de schade nog te beperken. Het duo kwam op 24 seconden van de Deen over de streep. Felix Gall werd vierde op iets meer dan een minuut. De andere grote namen kwamen binnen met een achterstand van 1 minuut en 46 seconden. Ook Traaeen zat in die groep.

Hoewel Visma het tempo direct opvoerde op de laatste klim, bleek het achteraf niet helemaal het plan van Vingegaard om zo vroeg aan te vallen. "Misschien heb ik mijn huiswerk niet goed genoeg gedaan, want ik dacht dat we dichter bij de finish waren. Ik was verbaasd toen ik het bord van 10 kilometer zag, maar ik had het gat geslagen en moest blijven gaan", reageerde hij na afloop.

Klassement

Traeen hield zich dus knap staande op de slotklim en behield verrassend zijn leiderstrui. De Noor heeft nog 37 seconden voorsprong op Vingegaard. Almeida staat derde op 1.15 en Pidcock is de nummer vier op 1.35. De andere renners staan al op meer dan twee minuten van Traeen.

De renners hebben maandag een dagje rust, want dan is het tijd voor de eerste rustdag van de Vuelta. De ronde gaat dinsdag weer verder en duurt nog tot en met zondag 14 september.