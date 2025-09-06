Het was een bewogen week voor wielrenner Chris Froome. Eind augustus kwam hij hard ten val tijdens een trainingsritje en later werd een levensbedreigende hartblessure bij hem geconstateerd. Nu mag de Engelsman het ziekenhuis verlaten en dat zorgt voor blije gezichten.

Eind augustus ging het goed mis met Froome. Tijdens een training in Frankrijk kwam de 40-jarige Engelsman hard ten val. Hoewel er geen hoofdletsel werd geconstateerd, kampte de viervoudig winnaar van de Tour de France wel met een klaplong, vijf gebroken ribben en een breuk aan een onderrugwervel.

Een dag later werd hij geopereerd en daar kwam iets anders aan het licht. Per toeval vonden de dokters in Toulon een gescheurd hartzakje bij de Engelsman van de ploeg Israël-Premier Tech. Gelukkig belandde Froome in het Franse ziekenhuis, want daar zijn ze gespecialiseerd in hartoperaties. Puur geluk dus.

'Opluchting'

Nu, ongeveer een week later, gaat het een stuk beter met Froome. Hij herstelt voorspoedig en mag daarom het ziekenhuis verlaten. Op zijn X-account plaatst de wielrenner een hartverwarmende foto van hem, hand in hand met zijn dochtertje. "Ik ben opgelucht dat ik het ziekenhuis mag verlaten. Ik wil iedereen bedanken in het ziekenhuis hier", schrijft de Engelsman.

Relieved to be heading home from the hospital today 😌

Thanks to the staff at the HIA Sainte Anne @santearmees 🙏 pic.twitter.com/CDxXjgKInr — Chris Froome (@chrisfroome) September 5, 2025

Ook ploeg heeft het zwaar

Daar waar Froome het fysiek heel zwaar heeft, hebben zijn collega's in Spanje van andere dingen last. De ploeg van Israël-Premier Tech krijgt bijna dagelijks te maken met Palestijnse demonstranten die de koers in de weg zitten. Daarnaast krijgen de renners zelfs doodsbedreigingen om hun oren en zijn zij niet altijd veilig op de fiets.

Desondanks gaat de ploeg gestaag door in de Vuelta en dat zorgt voor lof uit het Israëlische kamp. Niemand minder dan Benjamin Netanyahu, de premier van het land, kwam met een steunbetuiging voor de renners van Israël-Premier Tech.