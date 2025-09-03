Chris Froome 'zal een tijdje niet meer kunnen fietsen', is de boodschap van de vrouw van de Britse toprenner na zijn zware valpartij tijdens een training vorige week. Niet alleen liep hij enorm veel botbreuken en een klaplong op, bij toeval werd er ook een levensbedreigende verwonding aan zijn hart gevonden.

De veertigjarige Froome viel vorige week hard tijdens een training in Frankrijk. De renner van Israel - Premier Tech moest per helikopter naar het militair ziekenhuis in Toulon afgevoerd worden en dat heeft waarschijnlijk zelfs zijn leven gered. Buiten de vijf gebroken ribben, een breuk in zijn lendenwervel en een klaplong werd er namelijk ook een gescheurd hartzakje gevonden. Al werd dat pas geconstateerd toen Froome op de operatietafel lag. De dokters wisten in eerste instantie van niks.

'Zo weten mensen wat er aan de hand is'

Zijn vrouw Michelle reageert tegen The Times op de val en de gevolgen van haar man. Volgens haar hebben hij en het gezin geluk gehad dat hij uitgerekend in het ziekenhuis in Toulon belandde. Daar zijn ze namelijk gespecialiseerd in het opereren van het hart en dus kon de levensbedreigende blessure daar goed verholpen worden en gaat het inmiddels weer wat beter met Froome. "Chris is blij dat dit wordt gedeeld, zodat mensen weten wat er aan de hand is", zegt ze.

'Veel ernstiger'

Volgens Michelle was het 'duidelijk dat het veel ernstiger was dan een paar botbreuken'. Hij reed tegen een stoeprand aan en viel met meer dan vijftig kilometer per uur met zijn hoofd tegen een verkeersbord. "Hij is nu oké, maar het herstel gaat lang duren. Hij zal een tijdje niet kunnen fietsen", liet Michelle weten in een korte reactie. Mogelijk betekent deze valpartij het definitieve einde van de in Kenia geboren Froome. De viervoudig Tourwinnaar heeft een aflopend contract bij Israel - Premier Tech.

'De hoogste prioriteit'

Volgens The Times waren de verwondingen op zich al ernstig genoeg om einde carrière te betekenen, maar door de hartproblemen komt zijn wielerpensioen nu echt dichtbij. 'Nu bekend is geworden dat zijn blessures levensbedreigend waren, is nu de hoogste prioriteit om te onderzoeken of Froome geen definitieve hartproblemen heeft overgehouden aan zijn val', schrijft de Engelse krant. In 2019 viel de renner al eens zo hard, dat hij daarvan nooit meer echt herstelde.