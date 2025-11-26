Chris Froome heeft een nieuwe update gedeeld na zijn zware val tijdens een training. De 40-jarige wielrenner zit weer op de fiets, maar doet het rustig aan. "Het herstel is lastig geweest."

In augustus ging het helemaal mis voor Froome. Tijdens een trainingsrit in Frankrijk raakte de Brit betrokken bij een zwaar ongeluk. Froome moest via een traumahelikopter overgebracht worden naar een ziekenhuis in Toulon waar hij direct onder het mes moest. De wielrenner had een aantal gebroken ribben en lendenwervels en hij had een geklapte long.

De Brit is nu weer terug in Frankrijk. Hij deelde via Instagram dat hij een ritje maakt aan de Cote d'Azur. De afgelopen tijd was zwaar voor hij, schrijft hij aan zijn volgers.

Tegenslagen

"Het herstel is lastig geweest na mijn laatste val, maar het voelt goed om eindelijk weer op de pedalen te staan", aldus de viervoudig Tour-winnaar. "Elke tegenslag leert je iets. Deze heeft me eraan herinnerd dat ik het rustig aan moet doen, gezond moet worden en van de kleine dingen in het leven moet genieten."

Het is niet de eerste keer dat Froome met een zware terugslag te maken krijgt. In 2019 kwam hij tijdens de verkenning van een tijdrit in het Critérium du Dauphiné verschrikkelijk ten val. Daarbij brak hij onder meer zijn dijbeen, elleboog en meerdere ribben. De toenmalige kopman van Team Ineos lag maanden uit de roulatie, maar vocht zich met veel doorzettingsvermogen terug in het peloton. Een herstel dat destijds al als bijna wonderbaarlijk werd omschreven.

Toekomst

Hij kijkt dus weer vooruit, maar zijn toekomst in de wielersport is nog onzeker. Zijn contract bij NSN Cycling Team (voorheen Israel-Premier Tech) loopt op 31 december af en zal niet verlengd gaan worden.

Froome lijkt nog niet bereid om een punt achter zijn glansrijke carrière te zetten. De Brit schreef maar liefst vier keer de Tour de France, twee keer de Vuelta en één keer de Giro op zijn naam.

Reageer en praat mee!