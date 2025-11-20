Er is een definitief einde gekomen aan de veelbesproken wielerploeg Israel - Premier Tech. De ploeg van onder meer toprenners als Michael Woods, Chris Froome en Alexey Lutsenko gaat een volledige make-over krijgen nu er een nieuwe investeerder is gevonden.

Wielerploeg Israel - Premier Tech keert volgend jaar onder de naam NSN Cycling Team terug in het peloton. Met name tijdens de Vuelta dit jaar werd het team het doelwit van pro-Palestijnse protesten. Daarna verdween de Israëlisch-Canadese eigenaar Sylvan Adams naar de achtergrond en werd Israel niet langer de mede-naamgever van het team.

Never Say Never

Begin deze maand besloot Premier Tech uit de wielersport te stappen. Het management van het team heeft nu een nieuwe sponsor gevonden in het internationale sport- en entertainmentbedrijf NSN (Never Say Never). Ook het Zwitserse investeringsplatform Stoneweg is een van de nieuwe geldschieters. Mede daarom gaat het in Spanje gevestigde team rijden op een Zwitserse licentie. Het gaat zowel om een WorldTour-ploeg als een opleidingsteam.

Andrés Iniesta

Een van de eigenaars van NSN is de voormalige Spaanse topvoetballer Andrés Iniesta. De Spanjaard was jarenlang een van de beste middenvelders ter wereld en was onderdeel van het magistrale FC Barcelona met onder meer Lionel Messi in de gelederen. Samen met middenveld-kompanen Sergio Busquets en Xavi vormde hij het legendarische team van zowel Barça als de Spaanse nationale ploeg. In 2010 dompelde Iniesta Nederland in diepe rouw door in de finale van het WK diep in verlenging de winnende goal voor Spanje te maken.

Grote woede ontvouwt zich in Vuelta

De aanval van Israël in de Gazastrook op Hamas en de bevolking aldaar, roept al maanden grote onvrede op in de internationale gemeenschap. Nergens in het wielrennen was die woede zó merkbaar als in de Ronde van Spanje in september. Meerdere etappes werden deels geschrapt door duizenden demonstranten langs en op het parkoers. Diverse aankomsten en ritten werden verstoord door protesten van mensen die de weg op gingen en renners dwars zaten of lastig vielen.