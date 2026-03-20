Dylan Groenewegen heeft zijn tweede overwinning van het wielerseizoen te pakken. De Nederlandse topsprinter was de snelste in de Belgische koers Bredene Koksijde Classic. Op indrukwekkende wijze kwam hij na een lange rit als eerste over de finish.

De Vlaamse semi-klassieker Bredene Koksijde is vooral door de afstand en het parcours een behoorlijke slijtageslag gebleken. Het parcours in West-Vlaanderen ging over ruim 200 kilometer met een aantal venijnige klimmetjes. Daardoor moesten meerdere renners al voor de finish afhaken.

Eindsprint

Gedurende de race ontstonden er meerdere kopgroepen, die allemaal weer werden ingelost door de sprintersploegen. Volgens hen zou er hoe dan ook een sprint moeten komen, en dat gebeurde ook. In een uitgedund peloton was Unibet Rose Rockets, de ploeg van Groenewegen, op het eind behoorlijk wat beulswerk aan het leveren. Het leidde tot een perfecte lead-out voor de winnaar van zes etappes in de Tour de France. Groenewegen oogde zeer dominant en kwam als eerste over de streep, voor de Duitser Pascal Ackermann en Pavel Bittner uit Tsjechië.

En zo mocht Groenewegen voor de tweede keer juichend over de finish komen, nadat hij in januari een eendagskoers in Valencia op zijn naam schreef. De 32-jarige Amsterdamse sprinter maakte dit seizoen de overstap van Jayco AlUla naar Unibet Rose Rockets, de ploeg van voormalig wielrenner en youtuber Bas Tietema.

'De snelste'

"Het was een heel snelle finale", laat de Amsterdammer optekenen in het flashinterview na de finish. "In de sprint was iedereen gestresst en moe, maar de communicatie met mijn team was goed."

"Uiteindelijk vonden we een goede kans en het goede moment om met onze trein aan te gaan", vervolgt de voormalig Nederlands kampioen. "We kennen de bochten hier goed en ik kon me nog van een aantal jaar geleden herinneren dat ik op 300 meter van de streep aanging, maar toen werd ik nog geklopt. Daarom ging ik nu op 200 meter en dat was genoeg. Vandaag was ik de snelste", besluit hij met een knipoog.

Grote ronde

De Unibet Rose Rockets ontvingen geen wildcard voor de Tour de France, het grote doel van de ploeg. Daar hoopte de voormalig Nederlandse ploeg, die nu met een Franse licentie rijdt, met het aantrekken van toppers als Groenewegen en Wout Poels wel op. Later ontving het team wel het goede nieuws dat ze mee mogen doen aan de Giro d'Italia. Dat wordt het debuut in een grote ronde voor de blauwroze formatie. Komend weekend doet de ploeg, zonder Groenewegen, mee aan wielermonument Milaan-Sanremo.