Mathieu van der Poel heeft maar weer eens een wereldbeker veldrijden gewonnen. De 30-jarige Nederlander was een dag na zijn zege in Antwerpen ook oppermachtig in Koksijde. Hij won voor de Belgen Laurens Sweeck en Niels Vandeputte.

Met zijn eerste versnelling in de eerste ronde sloeg Van der Poel al een gaatje, maar hij liet wat concurrenten terugkomen. Een versnelling in het zand in de vierde ronde was te veel voor de laatste achtervolgers Tibor Del Grosso en Vandeputte. Al snel had de wereldkampioen van Alpecin-Deceuninck zo'n twintig seconden voorsprong. Achter Van der Poel was de strijd om de tweede en derde plaats spannend. Del Grosso moest Sweeck en Vandeputte in de slotronde voor laten gaan.

Van der Poel won vorige week bij zijn rentree in het veld in Namen en afgelopen zaterdag in Antwerpen. Hij staat maandag ook aan de start in de cross van Hofstade, die voor het eerst na zeventien jaar afwezigheid weer wordt verreden.

'Zo kun je het verschil maken'

Voor Van der Poel was het zijn vijfde zege in het zand van Koksijde. "Dit is zeker een van mijn favoriete wedstrijden", zei hij in het flashinterview. Over zijn gevoel in het zand was hij meer dan een dag eerder in Antwerpen wel tevreden. "Op deze ondergrond kun je makkelijk het verschil maken."

In tegenstelling tot de cross van zaterdag sloeg Van der Poel echter niet meteen een groot gat met de concurrentie. "Het hoeft niet elke keer van start tot finish vol te gaan", zei hij. "Zeker met de wedstrijden die elkaar snel opvolgen is dat voor mij belangrijk."

Leiding in het klassement

Sweeck leidt in het wereldbekerklassement met 146 punten. Van der Poel is opgeklommen naar de vierde plaats met 120 punten.