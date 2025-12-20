Topwielrenner Mathieu van der Poel (30) is foutloos begonnen aan het nieuwe velrditseizoen. Zaterdag won hij zijn tweede wedstrijd op rij, ditmaal in Antwerpen. Maar hoe lang gaat hij nog door met deze tak van sport?

Van der Poel is de regerend wereldkampioen bij het veldrijden, dat in het Engels cyclocross heet. Zijn aantal wereldtitels staat op zeven, evenveel als Erik De Vlaeminck. De Nederlander en de Belg zijn daarmee samen de recordhouder wat betreft aantal gewonnen WK's.

Afscheid Mathieu van der Poel?

Het WK wordt in 2026 gehouden in Hulst (België), waarbij een deel van de Hulster Vestingwerken in het parcours is opgenomen. MvdP kijkt ernaar uit: "Met Hulst zou het mooi zijn om het record te halen in eigen land. Ik ga niet eeuwig blijven crossen. Ooit moet er een einde zijn. Ik heb altijd gezegd dat ik op een hoogtepunt kan eindigen. Zowel op de weg als in de cross."

Van der Poel blinkt uit in diverse takken van het wielrennen: op de weg, veldrijden, mountainbiken. Ook werd hij in 2024 wereldkampioen gravelrijden, nadat hij twee jaar eerder op dat WK al brons greep.

Veldrijden in Antwerpen

De 30-jarige Nederlander reed in de wereldbekerwedstrijd in Antwerpen al vroeg weg bij de rest en finishte met een riante voorsprong. Van Aert had in zijn eerste cross van het seizoen tijd nodig om op gang te komen, kreeg vervolgens een lekke band en eindigde als zevende.

De Belg Laurens Sweeck was op het zanderige parcours bij het strand van Sint-Anneke in Antwerpen de beste achter Van der Poel, op 24 seconden achterstand. De derde plaats was voor de Belg Emiel Verstrynge.

Fris

Van der Poel won vorige week bij zijn rentree in het veld gelijk de wereldbekercross in Namen. Vorig seizoen won de Nederlander alle acht veldritten waar hij aan de start stond. De komende maanden is zijn belangrijkste doel opnieuw het WK in februari, waar hij zijn achtste wereldtitel kan pakken. Daarmee zou hij Erik De Vlaeminck achter zich laten.

De Nederlander voelde zich "veel beter en frisser" dan bij zijn rentree vorige week. "Mijn benen voelden veel sterker. Het was een goede race, maar niet de beste. Ik maakte best veel fouten op de langere rechte stukken", zei Van der Poel in het flashinterview.

Van Aert

Van Aert had gehoopt om de zege te kunnen meedoen, ondanks een beperkt aantal trainingen in het veld. De 31-jarige Belg van Visma - Lease a Bike slaat de zesde wereldbekerwedstrijd van het seizoen zondag in Koksijde over, Van der Poel staat dan wel weer aan de start.