Tadej Pogacar is een alleenheerser op de fiets. De Sloveen wint al jaren bijna alles waar hij aan meedoet. Maar er is goed nieuws voor de leeftijdsgenoten van Pogacar (26): hij lijkt niet heel lang meer te wielrennen. Wederom hint hij op een vroeg afscheid van de sport.

Pogacar stond voorafgaand aan zijn eigen criterium (de Tadej Pogacar Cup) de pers te woord. Daarin gaf hij nog maar eens aan niet heel lang meer door te gaan met fietsen. Vlak nadat hij de Tour de France had gewonnen wist hij niet zeker of hij de ronde nog eens zou rijden ("Of dit mijn laatste Tour was? Je weet het nooit"), maar inmiddels denkt hij dat er nog een paar in het vat zitten.

"Ik zal waarschijnlijk nog een paar Tour rijden, al kun je dat nooit met zekerheid zeggen. De Tour is de grootste koers en ik betwijfel of de ploeg me de komende jaren thuis zal laten", zegt de viervoudig winnaar van de Ronde van Frankrijk nu.

'Klopt dat ik dat soms zou willen'

"Het is een feit dat ik de jaren tot mijn pensioen al aan het aftellen ben", gaat hij stellig verder. Niet alleen het fietsen is soms zwaar voor Pogacar, ook de aandacht eromheen weegt mee voor hem. "Het klopt dat ik soms zou willen dat ik minder bekend was." Hij is dan ook blij om weer even thuis te zijn, en zijn familie, buren en vrienden te zien.

'Soms is het vermoeiend'

Want de constante aandacht in het buitenland kost de nodige energie. "Soms is het vermoeiend om foto's te maken en handtekeningen uit te delen, soms wat minder. Maar ik probeer iedereen tevreden te stellen."

Fangirl

Eén van de mensen die hem onlangs nog om een foto vroeg, was Pauline Ferrand-Prévot. Zij won de Tour de France voor vrouwen. 'Het was inspirerend om naar Tadejs Touradvies te luisteren. En natuurlijk moest ik vragen om een foto', schreef Ferrand-Prévot bij de foto op Instagram met de hashtag fangirlproblems, ofwel: problemen van een fangirl (vrouw die extreem enthousiast is over een bepaalde persoon).