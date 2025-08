Het was Tourzeges tellen deze week in Monaco. Pauline Ferrand-Prévot, winnares van de vrouweneditie, vergezelde topwielrenner Tadej Pogacar. Dat deelde de Française van Visma | Lease a Bike op sociale media.

Na al het feestgedruis stapte Ferrand-Prévot weer op de fiets. 'Ik had veel redenen om te glimlachen', schreef ze bij haar terugkeer. 'Heb een stukje van mijn rit gedeeld met deze prachtige mensen Tadej Pogacar en Urska Zigart (Pogacars verloofde, red.).'

Luisteren naar 'inspirator' Pogacar

'Het was inspirerend om naar Tadejs Touradvies te luisteren. En natuurlijk moest ik vragen om een foto', zette Ferrand-Prévot erbij met de hashtag fangirlproblems, ofwel: problemen van een fangirl (vrouw die extreem enthousiast is over een bepaalde persoon).

Overigens verschenen beide topwielrenners niet in hun gele trui. Ferrand-Prévot wel, maar zij droeg de geel-zwarte kleuren van Visma | Lease a Bike. Pogacar had geen enkele zichtbare uiting van sponsor UAE Team Emirates op zijn outfit. De Sloveen reed in zijn eigen merk.

Grootse carrière

De Française blonk gedurende haar carrière uit in wegwielrennen, veldrijden en mountainbiken. Ze is de eerste die wereldtitels in alle drie disciplines won. Vooral in het mountainbiken is ze succesvol, met meerdere wereld- en Europese titels. Afgelopen jaar kwam daar olympisch goud bij, door in eigen land met overmacht te winnen. Daarna tekende ze bij Visma | Lease a Bike, het team van haar vriend Dylan van Baarle.

Ze vormen sinds Valentijnsdag 2023 een officieel koppel. Ferrand‑Prévot maakte haar relatie met Van Baarle bekend via een romantische post op Instagram. het koppel woont samen in Monaco, wat het trainingsritje met Pogacar verklaart. De wereldkampioen woont daar ook. Ferrand-Prévot won in 2025 Parijs-Roubaix, drie jaar nadat haar vriend dat deed. Ze hebben dus allebei een kei in huis.