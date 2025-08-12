Wielrenner Filippo Baroncini wordt momenteel in een kunstmatig coma gehouden. De Italiaanse wielrenner liep botbreuken op in zijn gezicht na een heftige valpartij in de Ronde van Polen. UAE Emirates XRG, de ploeg van Tour de France-winnaar Tadej Pogacar, laat een paar dagen na het ongeluk weer van zich horen.

De 24-jarige wielrenner liep ernstige verwondingen op in de derde etappe van de Ronde van Polen. De voormalig wereldkampioen onder 23 botste bij de crash tegen een muur aan. Hij werd snel naar het ziekenhuis gebracht.

Kunstmatig coma

Daar kon zijn gebroken sleutelbeen meteen geopereerd worden, maar hij had ook diverse botbreuken in zijn gezicht en een gebroken nekwervel opgelopen. "Bij de val heeft hij geen schade aan vitale organen opgelopen, het leven van Filippo is niet in gevaar", lieten de Poolse artsen weten in het ziekenhuis van Walbrzych.

Ploegleider Mauro Gianetti vertrok naar Polen om zijn renner te ondersteunen. "Onze renner ligt in een kunstmatige coma. De artsen hebben hem in diepe sedatie (in diepe slaap gebracht, red.) gebracht, en zijn toestand is stabiel", vertelde hij aan Tuttobiciweb.

Breuken in gezicht

De vervelende breuken in het gezicht, vooral die van het jukbeen, zijn de voornaamste reden voor de kunstmatige coma. Het plan was al snel om hem na een paar dagen naar Italië te brengen. Dat is inmiddels gebeurd. "Hij is nu thuis en in goede handen bij de mansen van het Niguarda-ziekenhuis in Milaan. We zien dat echt als een succes", zo liet Gianetti zondag weten.

Winnaar draagt eindzege op aan Baroncini

De Ronde van Polen telde zeven etappes en eindigde dit weekend. Nederlander Olav Kooij van Visma-Lease a Bike won de eerste etappe in een massasprint. Uiteindelijk own Brandon McNulty van UAE Emirates de eindzege. Hij droeg zijn overwinning op aan de onfortuinlijke Baroncini.