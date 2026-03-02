Wout van Aert gaat deze week terugkeren in het peloton. De Belg kon door ziekte niet aanwezig zijn bij Omloop Nieuwsblad, maar gaat in Le Samyn wel van start met zijn wielerjaar.

Voor Van Aert is het begin van dit wielerseizoen niet gelopen zoals hij had verwacht. Hij zou de klassiekers gaan aftrappen met Omloop Nieuwsblad. Dat ging echter mis, want Van Aert werd ziek, waardoor hij zich moest afmelden voor de Belgische voorjaarsrace. Daarmee viel ook zijn eerste duel met zijn eeuwige rivaal Mathieu van der Poel in het water. De Nederlander pakte wel overtuigend de ze tijdens Omloop Nieuwsblad en schreef de opening van het klassiekerseizoen daarmee voor het eerst op zijn naam.

Van Aert is echter hersteld en dus kan hij deze week wel zijn klassiekerseizoen gaan aftrappen. Dinsdag stond voor de Belgische kopman van Visma | Lease a Bike Le Samyn op het programma. Van Aert is fit genoeg om in die koers wel te starten, zo bevestigt de koersleiding zelf via de officiële kanalen. Le Samyn werd vorig jaar nog ironisch genoeg gewonnen door Van der Poel. De Nederlander gaat zijn titel van vorig jaar in de Waalse koers echter niet verdedigen.

Reactie Visma | Lease a Bike

Visma | Lease a Bike gaf in een reactie al aan dat het geen ramp is dat Van Aert Omloop Nieuwsblad moest missen. Jammer vonden ze het wel. "Het is jammerlijk, zeker voor hem. Wout traint hard en doet alles goed. Hij had heel veel geïnvesteerd in zijn hoogtestage na zijn enkelblessure. Het is jammer dat het hem nu treft, maar het draait niet alleen om zaterdag. Ik ben blij dat het nu gebeurt en niet 2 dagen voor de Ronde van Vlaanderen", zo reageerde Visma | Lease a Bike tegenover Sporza op de ziekte van Van Aert.

Van Aert zal de rest van de maand maart voornamelijk doorbrengen in Italië. Daar rijdt hij op 7 maart Strade Bianche, op 9 maart de Tirreno-Adriatico en op 21 maart Milaan-San Remo. Het grootste doel voor Van Aert is de Ronde van Vlaanderen op 5 april.