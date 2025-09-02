Op de rustdag van de Vuelta kwam er groot nieuws uit de wielerwereld. Toprenner Juan Ayuso gaat Team UAE Emirates ondanks een doorlopend contract na dit jaar verlaten. De ploeg maakte dat zelf in een verklaring bekend, maar de Spanjaard is des duivels daarover.

Ayuso rijdt op dit moment de Vuelta, maar zou eigenlijk helemaal niet van start gaan. De 22-jarige klassementsrenner heeft er tenslotte weinig trek in om naar de pijpen van Pogacar te dansen en eigenlijk zou de Sloveense alleskunner in Spanje meedoen. Pogacar gooide door vermoeidheid zijn schema echter helemaal om en dus werd Ayuso op het laatste moment toch naar de Vuelta gestuurd.

Hij moest samen met ploeggenoot Joao Almeida topfavoriet Jonas Vingegaard het vuur aan de schenen leggen, maar na al in de eerste echte bergetappe verloor Ayuso heel veel minuten. Zijn rol voor het klassement was uitgespeeld en dus besloot hij vanaf dat moment voor ritzeges te gaan. Dat lukte hem gelijk een dag later en toen hij als winnaar over de streep kwam, vierde hij dat op een veelzeggende wijze: Ayuso stak de vingers in beide oren.

Ayuso loopt leeg over 'dictatuur'

De geruchten namen de laatste tijd al toe over een breuk tussen Ayuso en UAE en maandag werd dat dan ook bevestigd door de ploeg. Een verschil in visie zou de aanleiding zijn geweest. Hoewel de renner in het persbericht nog heel netjes reageerde, deed hij dat een dag later niet toen hij voor de tiende etappe door het Spaanse medium Cadena COPE gevraagd werd naar zijn vertrek. Ayuso liep daar volledig leeg over de communicatie van zijn ploeg.

"Ze hebben dit gedaan om opnieuw mijn imago aan te tasten", sprak hij duidelijk. "Als er constant een gebrek aan respect is vanuit de ploegleiding dan is het moeilijk om een eenheid te creëren. Het is een dictatuur. Volgend jaar wordt een mooi jaar. Een nieuw begin, daar ben ik blij mee."

Er werd gespeculeerd dat Ayuso niet op goede voet zou staan met zijn ploeggenoten, maar daar maakt hij korte metten mee: "Uit respect voor mijn teamgenoten wil ik de Vuelta op de beste manier eindigen. De relaties zijn goed en ik zal Almeida alle hulp geven die hij nodig heeft. Het werk van de andere zes renners maken ook dat zij het verdienen dat ik mijn steentje bijdraag."

Vuelta

Het is de vraag hoe de ploegleiding van UAE zal reageren op de uitspraken van Ayuso. Het kan weleens een ongezellige periode gaan worden bij het team, want de Vuelta duurt nog twee weken. De Spanjaard rijdt dinsdag de tiende etappe van Parque de la Naturaleza Sendaviva naar El Ferial Larra Belagua. Dat is een rit waarin het venijn in de staart zit. De etappe eindigt namelijk met een slotklim van zo'n tien kilometer.