De eerste titel op de WK wielrennen van 2025 niet naar Nederland gegaan. De Zwitserse Marlen Reusser troefde Anna van der Breggen en Demi Vollering af in de strijd om het goud op de tijdrit bij de vrouwen. De twee Nederlandse vrouwen pakten wel allebei een medaille.

De tijdrit bij de vrouwen was op voorhand al historisch, want het was het allereerste WK-onderdeel dat ooit in Afrika werd gehouden. De wereldkampioenschappen hebben dit jaar met Rwanda voor het eerste een gastheer van dat continent. Daar was in aanloop naar de WK veel over te doen door de mensenrechtensituatie in het land, maar zondag werd er toch echt gefietst in het land. Het was op voorhand in ieder geval duidelijk dat er een nieuwe kampioene zou komen, want titelhoudster Grace Brown is inmiddels gestopt.

Het is traditie dat er bij een WK ook rensters uit minder traditionele landen mee mogen doen en dus duurde het lang voordat duidelijk werd wat er mogelijk was op het lastige parcours met meerdere klimmetjes. Anna van der Breggen was de eerste van de grote namen en zij gaf direct een signaal af door de tijden die tot dat moment waren gereden volledig te verpulveren.

De wereldkampioene tijdrijden van 2020 was lange tijd meer dan twee minuten sneller dan de rest, maar dat veranderde toen de andere grote namen aan de beurt waren. Reusser, die de regenboogtrui ondanks drie podiumplekken nooit mocht aantrekken, was de eerste van de kanshebsters die na Van der Breggen een tijd neer zou zetten. Ze had halverwege al een halve minuut voorsprong te pakken en was uiteindelijk 51 seconden sneller dan de Nederlandse.

Alle hoop was toen gevestigd op Demi Vollering, die vorig jaar als tweede eindigde op de tijdrit en door de afwezigheid van Brown als laatste mocht starten. Zij begon ijzersterk, want ze kwam in nagenoeg dezelfde tijd als Reusser door op het eerste meetpunt. Vollering beet zich in het vervolg echter stuk op wat de Zwitserse had neergezet en moest nog enorm knokken om een medaille veilig te stellen.

Van der Breggen bleek haar race beter ingedeeld te hebben dan haar landgenote en eindigde uiteindelijk als tweede. Vollering moest ruim een minuut toegeven op Reusser en dat was genoeg voor een bronzen medaille. De twee toprensters bezorgden Nederland daarmee de eerste twee medailles ooit bij een WK in Afrika.

Tijdrit bij de mannen

Ook de mannen komen op zondag nog in actie op de tijdrit. Remco Evenepoel en Tadej Pogacar worden daarin op voorhand gezien als de grote favorieten. De Belg won de laatste twee wereldtitels en is ook nog eens de regerend olympisch kampioen in deze discipline. Pogacar won vorig jaar de wegwedstrijd op de WK en hoopt op het loodzware parcours zijn verzameling wereldtitels compleet te maken.