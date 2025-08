Wielericoon Joop Zoetemelk zei ooit: "De Tour de France win je in bed". Dan is het wel zo fijn als je een lekkere nachtrust kunt hebben. Dat gold niet voor topwielrenster Anna van der Breggen en teamgenote Lorena Wiebes.

De Tour de France Femmes is aanbeland in het slotweekend. Op zaterdag staat een pittige etappe op het programma, met aankomst op de Col de la Madeleine (18,6 km à 8,1%). Daar zal het algemeen klassement mogelijk worden opgeschut. De 35-jarige Van der Breggen, die dit jaar terugkeerde in het peloton, staat vijfde, op 35 seconden van geletruidraagster Kimberley Le Court.

Vroeg gewekt

Van der Breggen omzeilde volgens Sporza zaterdagochtend de verzamelde pers. Dat deed ploeggenote en groenetruidraagster Wiebes niet. "We zijn opgewekt door een dopingcontrole", lachte ze tegen de NOS. "Dat was iets minder leuk, want dat was om half acht. Dat helpt niet echt mee", zei ze met gevoel voor understatement.

Toch doken Van der Breggen en Wiebes direct daarna weer hun bed in. " Gelukkig hebben we allebei nog even kunnen slapen. We vertrokken pas om kwart voor twaalf deze kant op, dus ik had mijn wekker pas om 10 uur gezet."

Loodzware etappe

Wiebes zal met haar sprinterslichaam geen rol van betekenis spelen op weg naar de mythische Madeleine. Ze verwacht een "vrouw-tegen-vrouwgevecht". "Die klim zal er niet om liegen. Ik denk dat de renster met de beste benen zal winnen", keek Wiebes vooruit. "Ik moet eerst die eerste klim maar zien te overleven."

Wereldkampioene Lotte Kopecky denkt dat Sarah Gigante met overmacht de Tour de France gaat winnen. "We moeten wel echt rekening houden met haar", erkende de Nederlandse. Volgens Wiebes is Van der Breggen "een schaduwfavoriete". " Het is haar eerste jaar terug in het peloton. Tot nu doet ze het heel erg goed", constateerde ze.

Tour de France Femmes

Zaterdag en zondag wordt de Tour de France Femmes beslist. Kimberley Le Court draagt het geel, maar de concurrentie staat er kort op. Pauline Ferrand-Prévot (26 seconden), Katarzyna Niewiadoma (30), Demi Vollering (31) en Anna van der Breggen (35) staan allemaal binnen de minuut van Le Court. Daarnaast zijn ook Pauliena Rooijakkers (zesde op 1.04) en nummer acht Sarah Gigante (1.14) nog kansrijk voor de zege.

Lorena Wiebes lijkt ondertussen het gevecht met veteraan Marianne Vos te hebben gewonnen om de groene trui. Ze staat 30 punten voor op haar landgenote.