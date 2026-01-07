Wielrenster Puck Pieterse heeft de ijskoude omstandigheden in Nederland op de fiets getrotseerd. Ze ondervond echter al snel de gevaren van het winterweer. Ze deelt beelden van haar crash in de sneeuw.

Er werd deze week al volop gewaarschuwd vanwege de gevaarlijke weersomstandigheden in Nederland. De wegen zijn spekglad, maar dat weerhoudt Pieterse er niet van om op de fiets te stappen.

Dat deed ze eerder deze week nog op de rollen. Een veilige keuze zou je zeggen, maar de 23-jarige pakte het niet iets anders aan dan de meesten zouden doen met dit weer. Ze zette haar tacx namelijk buiten in de sneeuw en stapte in haar korte broek op de fiets.

Dat was ondanks de kou nog niet uitdagend genoeg voor de renster van Fenix–Deceuninck. "Ga van die tacx af”, riep ze haar volgers op Strava op. Ze deelde daar maandag een sneeuwrit van zo’n 40 kilometer.

Crash

Het weer werd Pieterse een dag later toch de baas. Tijdens een rondje door de Soestduinen ging het mis. Ze ging in de bocht onderuit en kwam terecht in een dikke laag sneeuw. "Het was leuk om te spelen in de sneeuw, totdat ik crashte", schrijft ze bij de beelden op Strava.

Winterspelen

Toch had ze haar lesje nog niet geleerd. Woensdag stapte de regerend Nederlands kampioene veldrijden opnieuw op de fiets, met een bijzonder doel. "Franse Alpen 2030, ik kom eraan”, doelt ze op de Olympische Winterspelen van dat jaar. Met de hoop dat veldrijden daar op het programma staat.

Mathieu van der Poel sprak zich afgelopen week ook uit over veldrijden als olympische wintersport. “Natuurlijk zou ik het toejuichen”, zei hij na afloop van de Zilvermeercross. “Maar het is niet een keuze die ik zal maken.” Het veldritboegbeeld benadrukte ook dat hij niet zeker weet of die olympische veldrit dan op sneeuw verreden zou moeten worden.

Van der Poel liet bij de Exact Cross in Mol al zien wat hij kan in de sneeuw. Daar won hij ondanks de ijskoude omstandigheden.