Lizzie Deignan heeft een boodschap van twee uitersten met de wereld gedeeld. De toprenster wordt voor de derde keer moeder en kondigde dat aan via Instagram. Haar ploeg Lidl-Trek maakte tegelijkertijd bekend dat dat nieuws het einde van Deignan in het peloton betekent.

Voormalig wereldkampioene wielrennen Lizzie Deignan verwacht een derde kind en heeft meteen haar loopbaan beëindigd. Dat meldt haar ploeg Lidl-Trek. De 36-jarige Britse, die voor haar huwelijk met oud-renner Philip Deignan onder haar meisjesnaam Armitstead al veel successen boekte, werd in 2015 wereldkampioen op de weg. In 2021 won ze de eerste editie van Parijs-Roubaix voor vrouwen. Ook de Ronde van Vlaanderen (2016) en Luik-Bastenaken-Luik (2020) staan op haar erelijst.

'Ze is zoveel meer'

Deignan heeft al een dochter en een zoon. Tijdens haar zwangerschappen nam ze telkens een pauze. Dit jaar zou haar laatste als beroepswielrenster zijn. "Ze is geen gewone moeder, maar een coole", schrijft Lidl-Trek op Instagram. "Lizzie kondigde vandaag aan dat zij en haar man Phil hun derde kind verwachten. Een moment dat meteen ook het einde betekent van Lizzie in het peloton. Lizzie is veel meer dan alleen haar palmares toont. We willen haar enorm bedanken voor alles wat ze gedaan heeft voor ons team en voor het vrouwenwielrennen in het algemeen."

Man Philip is ook bekend renner

Haar man, de inmiddels 41-jarige Ier Philip Deignan, was zelf ook een succesvol wielrenner. Hij won in 2009 een etappe in de Vuelta en werd in het eindklassement negende in de Ronde van Spanje. Zijn beste resultaat op een WK was een schamele veertigste plek. De Ronde van Frankrijk reed hij nooit. Hij reed voor AG2R, Cervelo, RadioShack en vijf jaar in dienst van topteam Sky.

Volle prijzenkast

De prijzenkast van Deignan puilt uit. De Britse werd vier keer nationaal kampioen, eenmaal wereldkampioen, won tweemaal de Tour de France voor vrouwen en zegevierde ook in bijvoorbeeld Luik-Bastenaken-Luik, Parijs-Roubaix, Ronde van Vlaanderen en Strade Bianche.