Na zijn eindoverwinning in de Tour de France hintte Tadej Pogacar meerdere malen op een vroeg wielerpensioen. De manager van de Sloveen heeft de achterliggende reden voor die uitspraken onthuld. "Hij gaat altijd volle bak."

Pogacar gaf na zijn vierde overwinning van de Tour de France aan nog één doel te hebben een vroeg wielerpensioen niet uit te sluiten. '' Ik denk niet dat ik meteen stop, maar ik zie mezelf ook niet veel langer doorgaan. De Olympische Spelen in Los Angeles zijn een van mijn doelen. Die zijn over drie jaar, daarna ga ik misschien nadenken over stoppen.”

Een week later deed de wereldkampioen er een schepje bovenop. ''Ik ben al vroeg begonnen met winnen en sindsdien gaat alles goed. Elk jaar trainen we maar harder en harder, dus ik kijk met plezier uit naar mijn toekomst zonder fiets. Het lijkt misschien grappig voor de meeste mensen dat ik nu al aftel naar mijn pensioen, maar een topsportcarrière duurt niet heel lang. Ik kan nog maar een paar jaar genieten van het niveau waarop ik nu zit'', vertelde de Sloveen tegen de media na de na-Tourcriterium in Komenda .

'Hij gaat altijd volle bak'

Alex Carera, de manager van Pogacar, verklaart de uitspraken van de renner in een interview met VELO. Volgens hem kwamen de opmerkelijke uitspraken na de Tour door het feit dat zijn wielerkampioen zwaar oververmoeid was. "Zijn seizoen was tot juli alleen maar volle bak." Het was voor het eerst dat Pogacar zo veel wedstrijden reed in het voorjaar. Carera benadrukte ook de zware traningslast van de Sloveen. "Ook in traingen gaat hij volle bak."

De andere reden waarom Pogacar over zijn pensioen begon te speculeren na zijn Tour-overwinning, was de manier hoe de rijder van UAE moest koersen in de laatste week. ''Normaal gesproken houd hij ervan om aan te vallen. Maar er werd beslist dat hij het kalm aan moest doen'', verklaart Carera. Dit leidde tot een opmerkelijke gebeurtenis na de achttiende etappe, waarin Pogacar negen seconden won op zijn rivaal Jonas Vingegaard. "Het was voor het eerst dat ik hem zonder een lach op zijn gezicht zag na zo finish."

WK in aantocht

Carera vertelt dat ze geleerd hebben van dit seizoen en dat ze het volgend jaar rustiger aan gaan doen. Ook verklapt hij de grote doelen van Pogacar voor volgend seizoen. ''Natuurlijk de Tour de France, maar ook Milaan-San Remo en Parijs-Roubaix staan hoog op het lijstje."

Eind september staat het WK op de planning. Dinsdag maakte Pogacar bekend dat hij aan zowel de wegwedstrijd als aan de tijdrit meedoet.