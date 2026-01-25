Een nieuw seizoen, een nieuwe ploeg en meteen succes voor Dylan Groenewegen. Bij zijn debuut in dienst van zijn nieuwe werkgever Unibet Rose Rockets liet de Nederlandse topsprinter direct zien dat hij nog altijd tot grote dingen in staat is. In zijn eerste koers voor de ploeg viel alles meteen op zijn plek.

De sprinter bezorgde Unibet Rose Rockets direct de eerste overwinning van het seizoen door de Clàssica Comunitat Valenciana op zijn naam te schrijven. Na bijna tweehonderd kilometer koers tussen La Nucia en Valencia was Groenewegen de snelste in de sprint van een uitgedunde kopgroep, waarin de wind in de finale voor een beslissende schifting had gezorgd.

Lange tijd leek een traditionele massasprint het meest waarschijnlijke scenario. Het parcours kende wel enkele beklimmingen in de openingsfase, maar richting de slotfase lagen de kansen vooral bij de rappe mannen. Dat veranderde toen het peloton op de open wegen richting Valencia uiteenviel in waaiers en een elitegroep wegreed.

Droomdebuut

Unibet Rose Rockets toonde zich daarin scherp en sterk vertegenwoordigd. Groenewegen kreeg steun van meerdere ploeggenoten, waardoor de ploeg het initiatief kon behouden en de achtervolgende groep op afstand wist te houden. In de slotkilometers bleef het strijdplan intact.

In de eindsprint maakte Groenewegen het collectieve werk overtuigend af. Vanuit een ideale positie hield hij de Franse concurrenten Paul Magnier en Emilien Jeannière achter zich. Ploeggenoot Elmar Reinders onderstreepte het sterke optreden met een knappe vierde plaats.

Tour de France als stip aan de horizon

Voor Groenewegen is de overwinning een veelbelovend begin van een nieuw hoofdstuk, na zijn overstap van Team Jayco AlUla. Dat hij deze eendagskoers ook in eerdere seizoenen al wist te winnen, maakt de zege extra betekenisvol: vertrouwde klasse in nieuwe kleuren.

Die zege past bovendien perfect binnen de bredere ambities van Unibet Rose Rockets. De ploeg van Bas Tietema droomt hardop van deelname aan de Tour de France en haalde naast Groenewegen ook ervaren klimmer Wout Poels binnen. Met Groenewegen als uitgesproken sprinttroef en Poels als routinier voor het zware werk in het hooggebergte wil de ploeg zich de komende periode nadrukkelijk in de kijker rijden.

De droom van een Tour-wildcard leeft daardoor meer dan ooit binnen de ambitieuze formatie, die in korte tijd is uitgegroeid van opvallend project tot serieuze uitdager op het hoogste niveau.