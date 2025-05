Openhartige wielrenner Thymen Arensman verklaart 'trauma' in Giro: 'Ik praat het mezelf aan'

Thymen Arensman werd zaterdag in de tijdrit van de Giro d'Italia de nummer 15. De Nederlander, van wie een kort eindklassement wordt verwacht, baalde na zijn rit tegen de klok. Hij was bijzonder negatief over zijn prestaties en had het zelfs over afstappen en opgeven.

"Dit was vooral weer heel erg leerzaam. Ik zit eigenlijk in een gevecht met mezelf", zei de renner van INEOS Grenadiers bij Eurosport. "Ik weet niet of ik het een trauma mag noemen, maar ik zit constant in gevecht met mezelf omdat ik mezelf aanpraat dat ik het niet kan."

Giro-favoriet loopt ernstig letsel op in eerste etappe: ploeg komt met medische update De Spaanse wielrenner Mikel Landa heeft een vervelend kwetsuur overgehouden aan zijn val in de slotkilometers van de eerste etappe in de Ronde van Italië. Dat meldt zijn ploeg in een medische update. Landa moet voorlopig in het ziekenhuis blijven.

Demonen

De nummer zes van de vorige twee Giro's legt uit: "Het klinkt misschien zwaar als ik zeg dat er demonen in mijn hoofd ronddwalen, maar het is zo lastig om kalm te blijven. Ik was voor gisteren zo nerveus. Ik was super teleurgesteld, maar ben vooral blij dat de rit van gisteren erop zat."

In de eerste etappe miste Arensman de boot. Arensman werd voorafgaand aan de Giro tot een van de kanshebbers voor het podium gerekend, maar de Nederlander liep meteen een fikse tik op. De man die de voorbije periode veel indruk maakte kon het uitgedunde peloton op de laatste klim niet meer volgen en verloor al meteen anderhalve minuut op de concurrentie.

Groot drama voor Wout van Aert in Giro d'Italia, topfavoriet Primoz Roglic slaat grote slag Het contrast kan niet groter tussen oud-ploeggenoten Wout van Aert en Primoz Roglic in de Giro d'Italia. Vooraf sprak de Belgische kopman van de Nederlandse ploeg Visma | Lease a Bike de hoop uit een gooi te doen naar het roze, alleen die ambities kunnen de ijskast in na een waardeloze tijdrit. Roglic daarentegen sloeg een grote slag.

'Zit gek op zijn fiets'

Tijdens de tijdrit vonden de commentatoren van Eurosport dat Arensman verkrampt op zijn fiets zat. "Wat zit hij gek op zijn fiets, joh", merkte Karsten Kroon op. Collega Jeroen Vanbelleghem zei: "Het is echt bizar hoe zijn linkerknie naar buiten staat. Dat is echt gek. Het staat heel erg naar buiten en het draait iedere keer mee terug."

Bron: Eurosport

Dit zijn de uitvallers in de Giro d'Italia 2025: Spaanse favoriet breekt rugwervel Rome is nog ver en niet iedere wielrenner in de Giro d'Italia zal de eindstreep halen. De eerste grote koers van het jaar wordt gereden van 9 mei tot en met 1 juni. Een zware koers die renners om verschillende redenen al hebben moeten staken.

Ellende in 2024

Arensman was in voorbereiding op deze Ronde van Italië ijzersterk in de Tour of the Alps. Daar won Arensman een rit en werd hij tweede in het klassement. Vorig jaar was er in de openingsfase van de Giro ook al onrust rondom Arensman. Hij verloor ook toen in de openingsetappe kostbare tijd.

De vader van Thymen, Martijn Arensman, reageerde woedend op de wijze waarop zijn zoon werd behandeld door zijn team. "Het mooie aan het begin van een grote ronde, is dat geen enkele trainer dan nog de vorm van een fietser kan verpesten in de drie weken daarna. Hopelijk is het nu niet al te veel verpest", aldus pa Arensman destijds.