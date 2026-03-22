Michal Kwiatkowski mag van geluk spreken dat hij heelhuids uit Milaan-Sanremo is gekomen. De Poolse toprenner van INEOS viel in het peloton keihard en knalde in zijn val ook nog eens hard op een verkeersbord. Wonder boven wonder is de routinier er zonder botbreuken vanaf gekomen.

De beelden van de valpartij deden de kijkers thuis walgend naar de televisie kijken. Uit het niks schoof Kwiatkowski in de voorste rijen tegen het asfalt. Op hoge snelheid knalde hij met zijn been en lijf tegen een ijzeren paal en bleef hij wiegend van de pijn op de weg liggen. Er werd gevreesd voor het ergste en de Pool van INEOS moest ook met de ambulance opgepikt worden en naar het ziekenhuis gereden worden. Daar werden meteen onderzoeken gedaan.

'Gekneusd, niet gebroken'

"Gekneusd, niet gebroken", deelt Kwiatkowski zelf vanuit een ziekenhuisbed met een deken tegen onderkoeling om zijn onderlijf. Een duimpje omhoog en een kleine glimlach verraden dat het beter dan verwacht gaat met de topwielrenner, die in het verleden tal van koersen en etappes won. Was hij net anders terechtgekomen of had hij met een ander lichaamsdeel die onbuigbare paal geraakt, dan had het heel anders af kunnen lopen. Dat beseft ook zijn team in een verklaring.

Verklaring INEOS

"Helaas is Kwiatkowski gevallen tijdens Milaan-Sanremo. Hij is naar het ziekenhuis gebracht met een ambulance voor onderzoek. Daar is gebleken dat hij geen breuken heeft opgelopen en dat hij alweer is overgedragen aan ons eigen medische team", schrijft INEOS. "We wensen hem een snel herstel." Reacties van fans onder het account deden vermoeden dat de schade een stuk ernstiger zou zijn, maar iedereen is blij dat het meevalt.

Milaan-Sanremo vol valpartijen

Het was sowieso een editie van Milaan-Sanremo die bol stond van de valpartijen. Zelfs winnaar Tadej Pogacar ging gedurende de koers hard tegen het asfalt en beschadigde zijn hele linkerkant van zijn lichaam. In de ontsnapping met de eveneens gehavende Mathieu van der Poel was er meer gescheurde kleding en bebloede huid te zien dan wielerpak. Tom Pidcock was van het ontsnapte drietal de enige zonder kleerscheuren. Pogacar won de sprint van Pidcock en werd zodoende voor het eerst winnaar van de Italiaanse voorjaarsklassieker.

De beelden van de crash van Kwiatkowski. Let op, deze kunnen als schokkend worden ervaren.