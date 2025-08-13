Tom Pidcock kijkt graag naar zijn eigen prestaties, maar nog liever naar die van Mathieu van der Poel. De Britse alleskunner ziet gelijkenissen, maar ook een paar dingen die hij dolgraag van de Nederlander wil overnemen.

Na zijn overtuigende ritzege in de Arctic Race of Norway was Pidcock open over zijn bewondering voor de Nederlandse wereldkampioen. "Ik heb misschien prijzen die hij graag wil hebben, maar Mathieu ligt qua grote zeges op de weg ver voor op mij. Hij heeft negen monumenten en wereldtitels in drie disciplines. Die laatste, op de weg, zou ik heel graag willen", droomt de renner van Q36.5 Pro Cycling Team hardop tegenover onder meer De Telegraaf.

Pidcock heer en meester op de mountainbike

Op de mountainbike is het juist Pidcock die de toon zet. Hij kroonde zich tot olympisch- en wereldkampioen, terwijl Van der Poel de afgelopen jaren teleurstelde door valpartijen op cruciale momenten. De Zomerspelen van Tokio en Parijs, maar ook het WK in Glasgow, eindigden voor MvdP voortijdig na crashes. "Mathieu heeft misschien niet zijn beste periode op de mountainbike, maar als hij ergens zijn zinnen op zet, weet je dat hij uiteindelijk gaat slagen. Normaal gesproken behoort hij tot de wereldtop", zegt Pidcock, die graag nog eens een volwaardig duel met hem zou uitvechten op de mountainbike.

Toch zijn de rollen op de weg omgedraaid. Van der Poel heeft inmiddels een indrukwekkende erelijst met zeges in Milaan-San Remo, de Ronde van Vlaanderen, Parijs-Roubaix, wereldtitels in het veldrijden, gravel en op de weg, en een reeks andere klassiekers. Pidcock weet dat hij nog een lange weg te gaan heeft om dat te evenaren. "Dat is het verschil. Op de weg is hij mij nog ver vooruit. Hij wint de allergrootste koersen, en dat is iets wat ik ook wil."

Overeenkomsten én grote verschillen

Naast prestaties delen ze volgens Pidcock een bepaalde manier van koersen. "We rijden allebei veel op gevoel, wat speelser. Niet alleen maar naar de cijfertjes kijken. We houden ook van dezelfde dingen, zoals mooie auto’s. Natuurlijk zijn we verschillend qua type renner. Ik ben kleiner en lichter, veel meer een klimmer. Mathieu behoort tot de grote klassiekerspecialisten", looft hij de Nederlander.

Die verschillen maken dat ze elkaar maar zelden rechtstreeks tegenkomen in hun favoriete wedstrijden. Waar Van der Poel vaak schittert in de voorjaarsklassiekers, richt Pidcock zich steeds meer op rittenkoersen en klimwerk. Dat laatste werd duidelijk in de Tour de France van 2022, toen hij op imponerende wijze naar de zege soleerde op Alpe d'Huez. Het was het bewijs dat hij in het hooggebergte kan wedijveren met de allerbesten.

Vuelta en WK volgende grote doelen

Pidcock hoopt dat nogmaals te laten zien in de Ronde van Spanje, die op 23 augustus begint. "Ik wil proberen kort in het klassement te eindigen. Misschien top tien, maar mijn tijdrit moet wel nog een stuk verbeteren. Een grote ronde winnen is voor mij het moeilijkste wat er bestaat. Ik weet hoe het is om te zegevieren in een eendagswedstrijd, maar een grote ronde… dat is andere koek", weet de Britse alleskunner.

Na de Vuelta wil hij door naar het WK op de weg in Rwanda, waar hij hoopt te strijden tegen mannen als titelverdediger Tadej Pogacar en natuurlijk Van der Poel, mocht die aan de start staan. "Op mijn 26e voel ik me soms al oud. Als kind droom je van dit soort koersen, en ineens ben je al jaren prof. Maar renners als Mathieu en Wout van Aert laten zien dat je ook na je dertigste nog veel kunt winnen. Hopelijk kan ik in die fase net zo oogsten als zij", sluit hij hoopgevend af.