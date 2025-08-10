Mathieu van der Poel was één van de smaakmakers tijdens de eerste twee weken van de Tour de France, maar een longontsteking gooide roet in het eten. De Nederlander moest daardoor na de tweede rustdag noodgedwongen opgeven. Ruim een maand later gaat hij in Nederland zijn comeback maken.

Van der Poel is op zondag 17 augustus een van de deelnemers aan de Profronde van Etten-Leur. De organisatoren van het criterium in de Brabantse gemeente hebben de komst van de toprenner van Alpecin-Deceuninck bevestigd. Het wordt voor Van der Poel zijn eerste optreden in een wedstrijd sinds hij vorige maand de Tour moest verlaten na vijftien etappes.

De Nederlander was tot op dat moment één van de grote smaakmakers van de Tour. Hij won de tweede etappe, reed vier dagen in de gele trui en stond op het moment van zijn opgave op de derde plek in het puntenklassement. Van der Poel reed sinds hij de Tour verliet met een longontsteking wel regelmatig rondjes op de fiets, maar stond nog niet aan de start bij een wedstrijd.

'Geen vanzelfsprekendheid'

"Het is echt geen vanzelfsprekendheid dat we ieder jaar de absolute top van de wielrennerij in Etten-Leur aan de start hebben", meldt een trotse voorzitter Ronnie Buiks van het organisatiecomité op de website.

Van der Poel won de laatste twee edities van het criterium en gaat dus voor zijn derde zege op rij. Hij zou daarmee alleen recordhouder worden. Vooralsnog deelt hij het record van meeste zeges met Chris Froome. De Britse viervoudig Tourwinnaar won in 2013 en 2015.

Andere grote namen

Van der Poel is niet de enige grote naam, want ook Thymen Arensman zal meedoen in de Brabantse plaats. Hij won tijdens de Tour de France zelfs twee etappes. Ook Oscar Onley, die vierde werd in het eindklassement, en de Belgische etappewinnaar Tim Wellens zijn van de partij.

Bij de vrouwen mag de deelnemerslijst er ook zijn. Pauline Ferrand-Prévot won op indrukwekkende wijze de Tour de France Femmes en reist af naar Etten-Leur om daar haar gele trui te tonen. Ook Nienke Vinke, de winnares van het jongerenklassement, en wereldkampioene Lotte Kopecky doen mee.