Plots zat daar een viervoudig Tourwinnaar in de kappersstoel. De 27-jarige Tadej Pogacar dook ineens op in een kapperszaak in het Belgische Waregem. Daar bleek hij de nuchterheid zelve én betaalde hij zelfs veel te veel.

De Sloveen stapte binnen bij Odin's Barbershop, nadat hij zelf het initiatief nam. Het verhaal is opgepakt door meerdere media, waaronder Het Laatste Nieuws. 'Kapper uit Waregem doet gek verhaal over bezoek van wereldkampioen Tadej Pogacar', koppen zij.

Dat verhaal deed barbier Odin op het Belgische Qmusic, nadat hij een post op Facebook had geplaatst van Pogacars bezoek. "Uiteindelijk zijn ze met drie gekomen en heb ik hen allemaal geknipt."

Pogacar betaalde 'meer dan nodig was'

Aan de hand van een foto op Pogacars telefoon kon de barbier aan de slag. "Hij was écht enorm vriendelijk, een geweldig persoon. Ik zei dat het niet nodig was om te betalen, maar hij heeft dat wel gedaan", blikt Odin terug. "En hij gaf me zelfs meer dan nodig was. Normaal vraag ik tussen de 20 en de 30 euro, maar hij heeft 45 euro gegeven."

Mogelijk blijft het niet bij alleen bij Pogacar in de kappersstoel van Odin. Die heeft namelijk contact met topvoetballer Robert Lewandowski van FC Barcelona. "Hij heeft toen beloofd dat hij tegen februari ook eens bij ons komt. Zijn neef is een goeie vriend van mij, maar ik weet nog maar sinds kort dat hij een bekend familielid heeft."

Voorbereiding op klassiekers

Dat de in Monaco woonachtige Pogacar in België verkeerde is niet helemaal vreemd. Hij was in de weer met wat materialentests van Colnago voor het aanstaande klassiekerseizoen. Zijn teammakkers Nils Pollit en Gianni Vermeersch deelden er gegevens van op Strava. De rijders van UAE Team Emirates fietsten 164 kilometer in zo'n vijf uur.