De populariteit van Tadej Pogacar kent blijkbaar geen grenzen. Een van zijn meest bijzondere fietsen is voor een bedrag verkocht waar zelfs doorgewinterde wielerfans van schrikken. Het gaat om de Colnago Y1RS waarmee de Sloveen deze zomer de iconische rit naar de Mont Ventoux won.

De fiets werd pas na de tweede rustdag in de Tour ingezet, toen Pogacar overstapte op een zwart model met zichtbaar carbon en de kenmerkende regenboogstrepen op het frame. En dat bleek geen gewone fiets: op dit exemplaar won de Sloveen niet alleen de mythische etappe naar de Mont Ventoux, maar ook zijn vierde Tour de France. Bovendien reed hij er mee naar de wereldtitel in Rwanda, naar de Europese titel én naar winst in de Ronde van Lombardije. Geen wonder dus dat verzamelaars massaal in de buidel grepen.

Biedingsstrijd loopt totaal uit de hand

Waar kenners vooraf nog dachten dat de fiets misschien 15.000 euro zou opbrengen, eindigde de veiling in een totale biedingexplosie. De teller schoot binnen enkele dagen naar ruim 163.000 euro, bijna tien keer zoveel als de adviesprijs van een nieuwe Y1RS. Ter vergelijking: Colnago bracht het model eind 2024 op de markt voor zo’n 16.200 euro. Slechts zelden wordt een gebruikte fiets van Pogacar openbaar verkocht en dat maakte dit exemplaar extra gewild.

Volgens Sotheby’s - het wereldberoemde internationale veilinghuis - is de Y1RS 'een historisch belangrijke racefiets, bedoeld voor de meest gepassioneerde verzamelaars'. Het model bevat subtiele details die de fiets extra uniek maken, zoals de regenboogstrepen op de voorvork en bovenbuis - aangebracht op de rustdag ná Pogacars wereldtitel. Die esthetische toevoegingen, gecombineerd met de indrukwekkende sportieve erelijst, maakten het object tot een hoofdsieraad voor liefhebbers.

Materiaaldiscussie laait opnieuw op

Opvallend genoeg wakkerde voormalig Tourwinnaar Geraint Thomas eerder al de discussie over materiaal aan. In zijn podcast Watts Occurring grapte hij dat Pogacar 'de Tour nooit zou winnen op mijn fiets uit 2018', waarna Luke Rowe benadrukte hoe enorm de technologische sprong van de laatste jaren is. Volgens hem zou de Sloveen op een oudere fiets 'geen schijn van kans' hebben gehad.

En juist daarom zegt de veilingprijs van ruim anderhalve ton zoveel. Terwijl Thomas lacht om zijn oude Pinarello, blijkt Pogacars Colnago Y1RS een waar goudmijntje. Discussies over materiaal blijven komen, maar één ding is duidelijk: alles waar Pogacar op rijdt, wordt vroeg of laat onbetaalbaar.