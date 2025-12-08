Een filmpje van Mathieu van der Poel tijdens een training in Spanje circuleert volop op sociale media. Het lijkt op het eerste gezicht een onschuldig sprintje, maar één moment zorgt voor verbazing bij wielerfans en kenners. De 'uitdager' van Van der Poel die naast hem reed, legt nu uit hoe het zover kwam.

De man in kwestie is Anatole Leboucher, een Franse renner die volgend seizoen op continentaal niveau rijdt. Hij trainde met een vriend in Spanje toen hij Van der Poel en Julian Alaphilippe tegenkwam. "Samen met een vriend kwamen we Mathieu tegen", begint hij tegenover DirectVélo. "We haalden hem in en ik vroeg of hij eens tegen mij wilde sprinten. Je moet weten: ik probeer tegen alle snelle profs eens te sprinten. Hij lachte eens en zei dat het goed was."

Van onschuldig sprintje naar bijna-crash

Leboucher wilde niet dat Van der Poel het op halve kracht deed en maakte dit duidelijk. "Ik zei nog dat hij zeker aan 100% moest sprinten. Zoals altijd!, grijnsde Mathieu." Alaphilippe telde af, de vriend van Leboucher filmde, maar de eerste poging strandde meteen toen Van der Poels ketting oversloeg. "Het vervolg van het verhaal hebben jullie zelf kunnen zien…", aldus Leboucher.

Bij de tweede poging ging het bijna echt fout. Zodra Van der Poel opnieuw aanzet, trapt hij plots door en verliest hij heel even volledig de controle over zijn fiets. Op de beelden is te zien hoe Van der Poel even volledig uit balans raakt en hard onderuit lijkt te gaan, maar zich met een onwaarschijnlijke reflex toch herstelt. "Ik had niet echt door wat hij precies deed", vertelt Leboucher. "Maar duidelijk was dat een derde sprint er niet meer in zat."

'We hebben er om gelachen'

Achteraf bleek Van der Poel er verrassend ontspannen onder. Volgens Leboucher was er geen spoor van frustratie of schrik meer te bekennen. "We hebben er samen om gelachen en ik heb hem ook nog eens de video getoond vooraleer ik hem publiceerde. Hij had er geen enkel probleem mee."

De jonge Fransman is vooral opgelucht dat het scenario niet anders uitdraaide. "Ik zou me vreselijk hebben gevoeld als Mathieu gevallen was en het zijn veldritdoelen in de war had geschopt", zegt hij. "Gelukkig liep het goed af."

Opluchting voor Van der Poel richting veldritseizoen

De opluchting bij Van der Poel is groot, want zijn voorbereiding op de winter is daarmee niet verstoord. Binnenkort begint voor hem een reeks van dertien crossen. Die periode krijgt extra lading nu ook Wout van Aert zijn kalender heeft vrijgegeven: vijf rechtstreekse confrontaties tussen de twee grootheden staan al vast.

Sportman van het Jaar

Voor Van der Poel wacht er naast een drukke veldritwinter nóg een belangrijk moment: hij is genomineerd voor de titel Sportman van het Jaar bij het Sportgala. Daar neemt hij het op tegen schaatser Jenning de Boo en baanwielrenner Harrie Lavreysen. Op 17 december wordt op Papendal bekend of zijn indrukwekkende seizoen wordt beloond met de prestigieuze prijs.