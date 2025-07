Tadej Pogacar schreef afgelopen zondag voor de vierde keer de Tour de France op zijn naam, maar dat zal dit jaar de enige grote ronde zijn waar hij aan meedoet. De wereldkampioen zou eigenlijk ook meedoen aan de Ronde van Spanje, maar daar is een streep doorheen gegaan.

"Na zo'n veeleisende Tour hebben we besloten dat het beter is om een pauze te nemen", meldt de viervoudig Tourwinnaar via zijn ploeg UAE Team Emirates. "De Vuelta is natuurlijk een wedstrijd die ik graag weer zou willen rijden. Ik heb geweldige herinneringen aan de editie van 2019, maar op dit moment zegt mijn lichaam dat het tijd is om rust te nemen." Pogacar eindigde bij zijn enige deelname in 2019 als derde en won drie etappes. Ook was hij de beste in het jongerenklassement.

Voorbereiding op WK

Pogacar slaat de Vuelta dus over en maakt zijn comeback in Noord-Amerika. Hij doet mee aan de GP in Quebec en rijdt daarna ook een wedstrijd in Montreal: "Ik kijk ernaar uit terug te keren in Canada. De wedstrijden zijn zwaar, maar mooi en liggen me goed. Ik bereid me voor dan weer op niveau te racen en klaar te zijn voor het WK."

Pogacar verdedigt op zondag 28 september bij het wereldkampioenschap in Rwanda zijn titel. Daar zal hij geen concurrentie hebben van Mathieu van der Poel, want die richt zich op het WK mountainbike.

Geen nieuwe strijd met Vingegaard

Pogacar was de afgelopen drie weken oppermachtig in de Ronde van Frankrijk. Hij won vier etappes en pakte met meer dan vier minuten voorsprong op Jonas Vingegaard de eindzege. Pogacar en Vingegaard eindigde daardoor voor het vijfde jaar op rij als nummers 1 en 2 van de Tour. De Deense renner van Visma | Lease a Bike gaat wel naar de Vuelta, maar door de afmelding van Pogacar komt er dus geen nieuwe tweestrijd.

Sterke ploeg zonder Pogacar

De Slovense toprenner ontbreekt dus in de selectie van UAE Team Emirates voor de Ronde van Spanje, maar de ploeg zal desondanks met een aantal sterke renners aan de start staan. De Portugees João Almeida, die de Tour moest verlaten door de gevolgen van een valpartij, is de kopman, samen met de Spanjaard Juan Ayuso.