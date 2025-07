Dat Tadej Pogacar voor de vierde keer de Tour de France won, zorgt voor veel bewondering. Ook van ex-tophockeysters Ellen Hoog en Naomi van As. In de nieuwe aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast EN Door bespreken ze de Sloveense wielerlegende.

“De Tour de France zit erop! Jij hebt op het puntje van je stoel gezeten”, opent Hoog. “Ik heb zéker op het puntje van mijn stoel gezeten”, antwoordt Van As. “We wisten natuurlijk allemaal dat Pogacar ging winnen. Dat lag wel in de lijn der verwachting.”

Vierde Tourzege

“Voor de vierde keer! De eerste keer was in 2020, toen in 2021, in 2022 sloeg hij even over, toen weer in 2024 én nu in 2025 opnieuw. Dat is echt ongelofelijk. Die gozer is pas 26 jaar, hè?”, zegt Van As vol verbazing.

Hoog is benieuwd: “Wat maakt hem dan zó goed?” Van As: “Hij heeft natuurlijk een geweldig team om zich heen. Maar hij is ook gewoon een machine. Hij heeft iets wat anderen niet hebben. Hij kan zó diep gaan.”

Aanval op Montmartre

Van As raakt niet uitgepraat over de Sloveen. “Die laatste etappe was prachtig. Dat moment op Montmartre (een heuvel in Parijs, red.), dat ze daar omhoog moesten fietsen. Pogacar zette nog een aanval net voor de top. De vraag is: had hij dat moeten doen? Dat was echt het laatste beetje energie dat hij nog in zich had. Wout van Aert haalde hem uiteindelijk nog in en knalde toen naar beneden.”

“Pogacar wilde natuurlijk in die gele trui finishen op de Champs-Élysées. Dat is het ultieme als wielrenner. Hij wist: als ik niet val en gewoon mijn rit uitfiets, dan win ik voor de vierde keer. Hoe mooi is het dan als je dat ook nog eens doet in het geel? Dat is helaas net niet gelukt.”

Wat maakt hem zo bijzonder?

Van As vat het samen: “Het is de hele combinatie. Hij is sterk, enorm getalenteerd én hij kan ver over zijn grenzen heen gaan. En hij heeft een goed team om zich heen. Je zag dat ook bij het fotomomentje op het podium. Hij stond daar ingetogen met z’n fiets in het midden, het hele team eromheen. Iedereen stond te juichen, maar hij wilde gewoon van het podium af.”

Hoog voet toe: “Hij heeft dit jaar alle grote rondes gefietst. Hij slaat nooit een ronde over of stapt tussendoor uit. Het is echt een beest. Niet normaal.”

Van As sluit af: “Hij zei zelf ook dat deze Tour zwaarder was dan ooit. Elke etappe was van begin tot eind beuken. Er was nauwelijks een rustige dag. Echt bizar. En überhaupt… de Tour de France, als je daar over nadenkt… ongekend.” Hoog beaamt dat: “Niet te doen. Het is echt zó zwaar.”

Beluister de podcast

Elke maandag bespreken de tweevoudig olympisch kampioenen Ellen Hoog en Naomi van As het sportweekend in de Sportnieuws.nl-podcast. In deze aflevering: hoe Sarina Wiegman haar derde EK-finale op rij won, het einde van de Tour de France en hoe Max Verstappen net naast het podium greep ondanks de regen. Beluister de aflevering via je favoriete podcastapp of hieronder: