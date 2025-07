Tadej Pogacar was de beste in de Tour de France, daarover bestaat geen twijfels. Waar wel een hoop onzekerheid over is, is de vraag of we de Sloveen nog eens terugzien in de Ronde van Frankrijk. Daar heeft de winnaar van de gele trui zelf een aandeel in, want hij gaf een vrij opvallend interview aan de NOS.

Na de slotrit in Parijs staat Pogacar de nodige pers te woord. Zo neemt hij de tijd om de NOS antwoord te geven op vragen. Dat is in eerste instantie geen al te bijzonder gesprek, totdat een andere journalist meldt dat hij als verslaggever bezig is aan zijn laatste Tour de France en blij is met het feit dat Pogacar er onderdeel van was. Vanaf dat moment neemt het gesprek een bijzondere wending.

Opvallend antwoord Tadej Pogacar

"Misschien delen we onze laatste Tour de France wel", antwoordt de 26-jarige Pogacar verrassend. "Je weet het nooit. Maar, als ik volgend jaar er toch bij ben dan ga ik jou zeker missen." Die passage wil NOS-verslaggever Steven Dalebout niet laten gaan. "Zeg je nou dat je niet zeker bent van nog een Tour de France-deelname?', klinkt het bijna vol ongeloof. Pogacar vindt het dan wel leuk geweest en sluit af met een korte reactie. "Je weet het nooit."

Verbazing bij Dione de Graaff

Het fragment wordt getoond in De Avondetappe en presentatrice Dione de Graaff weet niet wat ze ziet. "Hè? Wat zegt hij nou?" Voormalig topwielrenners Michael Boogerd en Tom Dumoulin kunnen de antwoorden beter duiden. Boogerd: "Hij heeft gelijk. Hij kan volgende week op zijn gezicht gaan en zo geblesseerd raken dat je moet stoppen met fietsen. Je weet nooit of je nog een Tour de France gaat rijden."

Dumoulin sluit zich daar bij aan. "HIj wil echt in het moment leven en dan krijgt hij hele moeilijke vragen van interviewers. Ik snap die vragen absoluut, ik zou ze ook stellen, maar hij wil gewoon aan de champagne." Pogacar heeft bij UAE Emirates nog een contract tot en met 2030, dus een snel wielerafscheid lijkt niet heel waarschijnlijk.

Tadej Pogacar nog vol ambities

Bovendien denkt Dumoulin dat Pogi nog wel wat ambities heeft. "Hij wil het record van Mark Cavendish van meeste ritoverwinningen... Daar is hij echt mee bezig. Hij wil volgens mij zes Tour de Frances winnen als eerste renner ooit, als we Lance Amstrong niet meetellen. Hij heeft genoeg te dromen. Maar ik denk, dat merkte ik in interviews de afgelopen dagen, hij is gewoon echt naar de klote."

