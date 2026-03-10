Er staat al jaren geen maat op Tadej Pogacar bij Strade Bianche. De Sloveense alleskunner van UAE Team Emirates won afgelopen zaterdag de Italiaanse wielerklassieker voor de derde keer op rij. Maar wat de wielerfans vooral bezig hield, was een mysterieus zwart blokje onder zijn oksel.

Pogacar gaf de andere renners het nakijken op de Monte Sante Marie, zo'n 80 kilometer van de finish. Daarna stampte hij over de grindwegen van de adembenemende Toscaanse landschappen naar de eindstreep. Nadat de Sloveen de steile Via Santa Catarina in Siena had afgerond, stapte hij van zijn fiets en stak hij een vuist in de lucht op het iconische Pizza del Campo. Daarbij viel het op dat er een zwart blokje tegen zijn tricep zat.

Pogacar droeg een populair gadget onder zijn oksel

Op sociale media verschenen meteen de gekste theorieën over het ding. Pogacar zou er zijn lactaat, lichaamstemperatuur of glucosewaarden mee kunnen meten. Maar al die verhalen konden meteen de prullenbak in door de verklaring van UAE. Tegenover Velo onthulde het topteam dat het om een Whoop ging. Die moderne fitness- en gezondheidstracker meet onder meer je slaap, hartslag en ademhalingsfrequentie. Ook Mathieu van der Poel is fervent gebruiker van het gadget, zeker nadat hij zich als ambassadeur verbond aan het snelgroeiende merk.

De Whoop wordt meestal om de pols gedragen, maar er is een alternatief uitgebracht voor de bovenarm. Dit vanwege comfort, betrouwbaarheid en aerodynamica. Van die vernieuwing maakte Pogacar dus gebruik in Strade Bianche. De Sloveen werd in het verleden al meermaals met een Whoop gespot om zijn pols. Pogacar zal het niet om aerodynamische redenen hebben gedaan, want om zijn linkerpols prijkte een Richard Mille ter waarde van zo'n 250.000 euro.

Vierde maal winst

Pogacar was in 2022, 2024 en 2025 al de beste in Strade Bianche. Deze editie ging naar de Sloveen na een lange solo. "Ik ging vol de top van de beklimming op", zei Pogacar in een flashinterview over zijn ontsnapping. "Dat werkte. Vandaag was mijn eerste race van het jaar. Dat ging goed. We kijken het nu stap voor stap verder aan."

Pogacar reed met een snelheid van boven de 42 kilometer per uur de snelste Strade Bianche ooit. Daarmee verbrak de wielrenner met rugnummer 1 het record dat hij vorig jaar zelf al scherper had gesteld.