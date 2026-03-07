Topwielrenner Tadej Pogacar (27) heeft voor de vierde keer de Strade Bianche gewonnen. Hij begon op bijna 80 kilometer voor de streep aan zijn vlucht en soleerde naar de finish.

De Sloveense kopman van UAE Team Emirates was opnieuw een klasse apart in de Italiaanse wielerkoers van 203 kilometer met start en finish in Siena. De wereldkampioen kwam na een lange vlucht alleen over de streep met een voorsprong van een minuut op de Fransman Paul Seixas. De Mexicaan Isaac del Toro werd derde.

Pogacar won de Italiaanse wedstrijd over gravelwegen eerder in 2022, 2024 en 2025. Hij is de eerste die drie keer op rij wint. Dat deed Pogacar steeds met een lange solo. Hij begon op bijna 80 kilometer voor de finish op de Monte Sante Marie aan zijn vlucht. Alleen Seixas kon hem kort volgen, maar ook de Franse renner van Decathlon moest Pogacar laten gaan.

Recordsnelheid

Pogacar reed met een snelheid van boven de 42 kilometer per uur de snelste Strade Bianche ooit. Daarmee verbrak de wielrenner met rugnummer 1 het record dat hij vorig jaar zelf al scherper had gesteld. Het was de eerste grote wedstrijd waar Pogacar dit jaar aan meedeed. Pogacar behaalde in Italië zijn 109e profzege uit zijn loopbaan.

De winnaar bedankte zijn ploeggenoten na afloop voor de hulp bij zijn overwinning. "Ik ging vol de top van de beklimming op", zei Pogacar in een flashinterview over zijn ontsnapping. "Dat werkte. Vandaag was mijn eerste race van het jaar. Dat ging goed. We kijken het nu stap voor stap verder aan."

Fout bij vrouwenkoers

Bij de vrouwen won de Zwitserse wielrenster Elise Chabbey de koers. De wedstrijd werd ontsierd door een fout van de organisatie. De groep van achtervolgers volgde op 30 kilometer van de eindstreep een motor en nam daardoor een verkeerde afslag. In die achtervolgende groep zaten onder meer Demi Vollering, de winnaar van vorig jaar, en oud-winnaars Anna van der Breggen en Lotte Kopecky.

De groep reed binnen een minuut van de dertien op kop, maar keek na het voorval tegen een achterstand van bijna drie minuten aan. Vollering was door een fietswissel in die groep beland. Winnares Chabbey is een ploeggenoot van Vollering.