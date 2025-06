Topwielrenner Wout van Aert heeft tijdens een trainingsstage in aanloop naar de Tour de France een bijzonder bezoekje gekregen. Op Instagram deelt hij liefdevolle beelden van vrouw Sarah de Bie en zoontjes Georges (4) en Jerome (1), waarmee hij een uitstapje naar Rome maakte.

Het is aftellen naar de Tourstart voor de 30-jarige Belg. Toch heeft hij tussen de Giro d'Italia en de Tour de France door de tijd gevonden om een te genieten van een uitstapje met zijn vrouw en kinderen. Op Instagram toont de wielrenner liefdevolle beelden van de kwaliteitsmomenten die hij, tussen zijn trainingen door, had met zijn gezin.

Rome

Zijn vrouw en twee kinderen brachten hem een bezoekje op trainingsstage. En hoewel de wielrenner zijn trainingen voortzet, vond hij tussendoor de tijd om lekker uiteten te gaan met zijn gezin, te struinen door het prachtige centrum van Rome en een potje UNO met zijn oudste zoon te spelen. "Een korte samenvatting van de week," schrijft de wielrenner bij de foto's. En jong geleerd is oud gedaan, want zo te zien zit zoontje George van vier ook al op de fiets.

Gezin

De wielrenner put veel steun uit zijn gezin. Dat bleek na een etappezege tijdens de Giro d'Italia, toen hij meteen zijn vrouw en kinderen opzocht om te vieren dat hij als eerste over de finish kwam tijdens de 'gravelrit'. Van Aert was zichtbaar geëmotioneerd.

"Het is een moeilijk jaar geweest", lichtte De Bie na toe in gesprek met Het Nieuwsblad.“Het is echt niet fijn om elke keer weer oplapwerk te hebben. In dat opzicht was het vandaag heel mooi om te zien.”

'Heel speciaal voor ons'

"Vooral die tweede valpartij vorig jaar (in de Vuelta, red.) was mentaal heel moeilijk," ging ze verder. "Op die momenten stel je jezelf de vraag of dit het nog allemaal wel waard is. Maar het maakt deze overwinning des te mooier. Dat het nu uitgerekend hier gebeurt, doet wel veel. Italië is heel speciaal voor ons.”