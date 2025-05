Topwielrenner Wout van Aert nam bijna pijnlijke beslissing in Giro d'Italia: 'Raar om dat nu te zeggen'

Wout van Aert won zondag de chaotische graveletappe in de Giro d'Italia. De Belg van Visma | Lease a Bike was in rit negen de beste en boekte een gedroomde zege. En dat terwijl hij een paar dagen eerder nog bijna een rigoureuze beslissing nam.

De wielrenner kon maandag even nagenieten van zijn prachtige ritoverwinning van een dag eerder. Tijdens de rustdag werd er vanzelfsprekend niet gefietst door het peloton. Wel stond Van Aert de pers te woord en die was natuurlijk volop geïnteresseerd in de veelbesproken Belg.

Valpartijen verpesten voorbereiding

De overwinning van Van Aert was namelijk bijzonder. Dit jaar liep het namelijk nog niet zoals gewend. In 2024 kwam hij tweemaal hard ten val, waardoor hij een moeilijke winter kende in 2025. Het zorgde er mede voor dat hij in de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix het de winnaars Tadej Pogacar en Mathieu van der Poel niet écht lastig maken.

Vrouw Giro-renner Wout van Aert doet boekje open over zware periode: 'Het is echt niet fijn' Wout van Aert was erg emotioneel na zijn ritzege in de Giro d'Italia zondag. De Belgische wielrenner van Visma - Lease a Bike viel meteen zijn vrouw Sarah de Bie en hun kinderen in de armen. De Bie verklaarde vervolgens de emotie van de wielrenner.

Bij onder meer Het Nieuwsblad ging Van Aert in op zijn moeizame eerste dagen van de Giro. Daar wist hij lange tijd geen echte indruk te maken. Na zijn tweede plaats in de eerste rit viel het simpelweg tegen, zo gaf hij toe. "Ik had slechte benen en voelde me heel moe, terwijl het helemaal geen lastige rit was (naar Lecce, red)."

'Raar om dat nu te zeggen'

Van Aert stelde simpelweg de eis dat hij zich voor etappe vijf beter moest gaan voelen. "Anders was de Giro misschien gedaan." Van Aert speelde dus even met de gedachte om te stoppen in de rittenkoers, maar deed dat gelukkig niet. "Raar om dat nu te zeggen natuurlijk", vindt hij na zijn zege van zondag.

Giro d'Italia op zijn kop na chaotische etappe: topfavorieten verliezen veel tijd, enorme pech voor Nederlander De negende etappe van de Giro d'Italia beloofde op voorhand spektakel en dat bleek in de praktijk ook zeer zeker zo te zijn. De 'gravelrit' zorgde voor grote tijdsverschillen en een nieuwe drager van de roze trui. Voor onder meer topfavorieten Juan Ayuso en Primoz Roglic en de onfortuinelijke Nederlander Thymen Arensman waren de druiven zuur. Wout van Aert kon als ritwinnaar eindelijk weer een keer juichen.

Aan stoppen denkt de Belg nu geen moment. Sterker nog: hij zit volop kansen in de tweede en derde week van de Giro. "Etappe dertien naar Vicenza. En in de laatste week is er een overgangsetappe die wel of niet op een sprint zal uitdraaien", zo voorspelt de Belgische rivaal van Van der Poel. Vandaag (dinsdag) kan hij misschien ook stunten met een tijdritzege in etappe tien.