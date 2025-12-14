Mathieu van der Poel heeft zijn terugkeer in het veldrijden niet onopgemerkt laten voorbijgaan. De wereldkampioen trok bij zijn eerste cross van het seizoen meteen de aandacht, eerst met een opvallend kapsel en later met een overwinning. In Namen bleek zelfs een valpartij niet genoeg om hem van de winst af te houden.

Nog vóór hij een meter had gekoerst, was Van der Poel al onderwerp van gesprek. De Nederlander verscheen met een nektapijtje aan de start van zijn rentree. Met een glimlach gaf hij daar zelf een eenvoudige verklaring voor. "Om me een beetje te wapenen tegen de kou", lachte hij voor de camera van Het Laatste Nieuws.

Sportief gezien hield Van der Poel de verwachtingen bewust laag. "Het is zeker niet de makkelijkste cross om te herbeginnen", gaf hij toe. Toch besloot hij een week eerder dan gepland te starten. "We zullen wel zien hoe het gaat." De voorbereiding verliep grotendeels in Spanje, waar hij aan zijn basis werkte. "Ik heb kunnen doen wat ik wilde. Uren maken. Alles is goed verlopen", klonk het positief, al bleef hij kritisch. "Ik had het gevoel dat ik vorig jaar rond deze tijd iets verder stond."

Valpartij

Die voorzichtigheid was in Namen terug te zien in het wedstrijdverloop. Van der Poel kreeg meteen stevige tegenstand van onder anderen Thibau Nys, Michael Vanthourenhout en Lars van der Haar. Het tempo lag hoog en het verschil bleef lange tijd minimaal, waardoor de cross tot diep in de finale open bleef.

In de slotfase kende Van der Poel een hachelijk moment toen hij onderuitging. De wereldkampioen stond echter snel weer op en hervatte zijn weg zonder zichtbare schade. Het moment leek hem juist extra te prikkelen. Van der Poel bleef rustig en positioneerde zich goed richting de beslissende fase.

Van der Poel wint bij rentree

Pas in de voorlaatste ronde gooide hij zijn kaarten echt op tafel. Met een versnelling probeerde hij de wedstrijd naar zich toe te trekken, maar Nys gaf zich niet gewonnen en wist nog eenmaal terug te keren. In de slotronde viel de beslissing toen Nys een fout maakte en onderuitging. Van der Poel twijfelde geen moment en reed onbedreigd naar de overwinning, terwijl Vanthourenhout als derde eindigde.

Met zijn zege bij zijn eerste optreden van het seizoen laat Van der Poel zien dat hij direct weer meedoet om de prijzen, ook al blijft hij zelf nuchter. "Het hoeft ook niet elke keer geweldig te zijn", stelde hij eerder. In Namen was het in elk geval meteen raak met een opvallend kapsel, een valpartij en een winnende rentree.