Mathieu van der Poel heeft zijn rentree in het veldrijden meteen opgeluisterd met een overwinning. De wereldkampioen kende een hachelijk moment tijdens zijn eerste cross van het seizoen, maar liet zich daardoor niet uit het veld slaan en trok uiteindelijk aan het langste eind in Namen.

Van der Poel begon gecontroleerd aan de wedstrijd, maar kreeg direct stevige tegenstand. Thibau Nys, Michael Vanthourenhout en Lars van der Haar legden de Nederlander het vuur aan de schenen en zorgden ervoor dat de cross lang open bleef. Het tempo lag hoog en het verschil bleef minimaal.

Van der Poel gaat onderuit

In de slotfase kreeg Van der Poel het even lastig toen hij onderuitging, maar hij krabbelde snel weer overeind en hervatte zijn weg zonder zichtbare schade. Juist dat moment leek hem extra te prikkelen. De wereldkampioen bleef kalm en positioneerde zich goed richting de beslissende fase.

Pas in de voorlaatste ronde gooide Van der Poel zijn kaarten echt op tafel. Met een versnelling probeerde hij de wedstrijd te beslissen, maar Thibau Nys gaf zich niet gewonnen en wist nog eenmaal terug te keren. De twee leverden een intens duel, waarin geen van beiden wilde wijken.

Direct winst bij rentree

De beslissing viel in de slotronde. Nys maakte daarin een fout en ging onderuit, waarna Van der Poel meteen doortrok. De Nederlander twijfelde geen moment en reed onbedreigd naar de overwinning. Michael Vanthourenhout eindigde als derde.

Met zijn zege bij zijn eerste optreden van het seizoen laat Van der Poel zien dat hij direct weer meedoet om de prijzen, ook al is zijn vorm nog niet perfect. De spannende strijd in Namen belooft veel voor de komende weken in het veld.

Opvallend kapsel bij terugkeer

Nog vóór hij een meter had gekoerst, was Van der Poel al onderwerp van gesprek. De wereldkampioen verscheen met een opvallend kapsel aan de start van zijn eerste veldrit van het seizoen. Het nektapijtje was terug, al wilde hij er zelf geen groot verhaal van maken. "Om me een beetje te wapenen tegen de kou", lachte Van der Poel voor de camera van Het Laatste Nieuws.