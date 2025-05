Alleenheerser Demi Vollering looft 'sterk team' na imposante Vuelta: 'Dat geeft vertrouwen voor de toekomst'

Op de Nederlandse topwielrenster Demi Vollering stond ook in 2025 geen maat bij de loodzware Vuelta Femenina. De renster van FDJ-Suez won de slotrit overtuigend en pakte met meer dan een minuut voorsprong het algemeen klassement. Met dank aan haar nieuwe teamgenoten.

"Het team was zo sterk. We hebben ook vandaag weer de controle gehad over de koers", zei de 28-jarige wielrenster in het flashinterview na de laatste etappe. Vollering gaf de rode trui glans door de slotrit naar de Alto de Cotobello te winnen. "Met dank aan de prestaties van het hele team."

Topwielrenster Demi Vollering pakt in stijl eindzege van 'Nederlandse' Vuelta, landgenote mee naar het podium De Nederlandse topwielrenster Demi Vollering heeft voor het tweede jaar op rij de Vuelta España Femenina gewonnen. Haar eindzege kwam niet in gevaar in de slotrit naar de loeisteile Alto de Cotobello. Anna van der Breggen eindigde als derde in het algemeen klassement.

Gaatje op slotklim

Vollering zei ook dat ze heel graag beide bergetappes in deze Ronde van Spanje wilde winnen. "Dat is gelukt en ook daar ben ik heel blij mee. Anna van der Breggen was sterk in de laatste klim, dus ik wist dat ik iets moest overhouden. Ik voelde in de laatste kilometer dat er nog wat in me zat en kon een geslaagde aanval plaatsen."

Emotionele Demi Vollering maakt opnieuw indruk met openhartig interview: 'Dat zie ik te veel om me heen' Demi Vollering won donderdag op indrukwekkende wijze de eerste bergetappe van de Vuela Femenina. De toprenster is daardoor hard op weg om de grote ronde voor het tweede jaar op rij te winnen. Vollering maakte na afloop ook indruk met een openhartig interview.

Bij de NOS ging Vollering dieper in op die slotkilometers. "Aan de ene kant wil ik er alles uithalen en ik houd ervan om tot het gaatje te gaan. Maar nu hoefde ik niks en was het wachten, wachten, wachten… een aanval erin gooien, hopen dat niemand kon volgen en gelukkig ging dat goed."

Weer eentje voor het palmares

Ze ziet de eindzege van de Ronde van Spanje als 'gewoon een heel mooie wedstrijd op het palmares'. "Ik ben blij dat het zo goed verliep met het nieuwe team. Voor iedereen is het best wel een nieuwe rol natuurlijk. Ik denk dat geen van deze meiden in zo’n positie heeft gezeten nog, dat ze de leiderstrui moeten verdedigen."

Vollering stapte eind vorig jaar over van SD Worx naar FDJ. "Je ziet het niet altijd in de wedstrijd, maar iedere teamgenoot is zo belangrijk. Van kilometer 1 tot de finishlijn. De meiden geven hun alles en dat is heel mooi om te zien. Ik had het gevoel dat we het onder controle hadden, dus dat geeft vertrouwen voor de toekomst. We pushen elkaar naar een hoger niveau en hopelijk blijft dat zo."