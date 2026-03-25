Demi Vollering heeft vanwege noodweer moeten vluchten op trainingskamp. De Nederlandse topwielrenster deelde er beelden van op Instagram. "We kregen het nieuws dat we onmiddellijk moesten vertrekken."

Voor de in Pijnacker geboren renster van FDJ United - SUEZ begon 2026 goed. Ze pakte de eindzege en het puntenklassement in de Ronde van Valencia, waar ze eveneens twee etappes won. Daarna schreef ze de Vlaamse klassieker Omloop het Nieuwsblad op haar naam. In Strade Bianche Donne kon Vollering geen gooi doen naar de winst, omdat ze door een motard verkeerd werd gestuurd.

Trainingskamp abrupt beëindigd

Vollering deed niet mee afgelopen weekeinde aan Milaan-Sanremo. In plaats daarvan ging ze met enkele rensters op hoogtestage in Tenerife. Dinsdag werd er met een clubje van zeven teamgenotes getraind. Daarbij zaten ook Vollerings landgenotes Eva van Agt en Amber Kraak. Op de video die iemand deelde, waren extreem donkere wolken te zien.

Toen de rensters van FDJ United - SUEZ weer terug kwamen bij het hotel, kregen ze slecht nieuws. Er is een nieuwe storm op komst op de Canarische Eilanden, nadat eerder Therese er al overheen raasde. "We hadden nog een goede laatste training, maar toen we thuiskwamen, kregen we het nieuws dat we onmiddellijk moesten vertrekken", schreef Vollering op Instagram.

i © Instagram: demivollering

"Blijkbaar is er weer een storm op komst... En ze hebben alle wegen weer afgesloten", ging de Europees kampioene verder. Als ze niet vertrok, dan kwam ze vast te zitten op de berg waar het hotel zat.

Klassiekers

Vollering was bezig aan de laatste voorbereiding voor een rits iconische klassiekers. Na Dwars door Vlaanderen rijdt ze bijvoorbeeld de Ronde van Vlaanderen, de Amstel Gold Race en Luik-Bastenaken-Luik. Later dit jaar doet Vollering ook nog mee aan de Giro d'Italia Donne en Tour de France Femmes.

Een van de beste wielrensters van het moment nam voor het seizoen een ingrijpend besluit. Vollering maakte de keuze om 2026 niet helemaal vol te proppen met wedstrijden. "Mentaal en fysiek wil ik het gevoel hebben van: 'Ik heb er alles aan gedaan en sta hier 100% aan de start'. Dan hoef ik ook minder te reizen tussendoor, dus dat doen we dit jaar anders", zei ze tegen de NOS.