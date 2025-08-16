Het is voor toekomstige wielrenners en -rensters niet te hopen dat Tadej Pogacar en zijn vriendin Urska Zigart kinderen krijgen. Die zouden dan niks heel laten van de concurrentie. Want niet alleen Pogacar is goed op de fiets, zijn vriendin ook.

Zaterdag nam de de leiding over in de Ronde van Romandië, die half onthoofd is door meerdere diskwalificaties. De Sloveense werd in een sprint bergop in La Tzoumaz geklopt door ritwinnares Elise Chabbey uit Zwitserland. Achter dat tweetal werd de Nederlandse Yara Kasteleijn derde.

Zigart, die rijdt voor AG Insurance - Soudal, nam de leiderstrui over van de Spaanse Paula Blasi. Voor de 32-jarige Chabbey was het haar eerste zege op WorldTourniveau. Ze volgt in het klassement op acht seconden van Zigart.

De Ronde van Romandië eindigt zondag met een heuvelrit met start en finish in Aigle, waar de internationale wielrenunie UCI is gevestigd.

Pogacar baart opzien

Op weg naar La Tzoumaz stond een bekend gezicht aan de rand van de weg, namelijk Pogacar hemzelf. De wereldkampioen en afgelopen Tourwinnaar stond een beetje verscholen tussen was bebost gebied. De Sloveen was bijna niet te herkennen, aangezien hij geen regenboog- of gele trui aan had. Toch was het hem echt, getuige de regenboogkleuren op zijn Colnago-fiets.

Is that Tadej Pogacar collecting a Visma bottle? 🧐pic.twitter.com/zoW4GyeNF6 — Mihai Simion (@faustocoppi60) August 16, 2025

Op beelden is te zien hoe Pogacar een bidon van de grond vist. De kleuren: geel met zwart, wat verdacht veel doet denken aan zijn grote concurrent Visma | Lease a Bike. Echter kreeg die ploeg net als vier andere een startverbod. Ze weigerden zich te houden aan de regels voor de implementatie van gps-trackers als test voor een nieuw veiligheidssysteem.

Van wie de bidon wel is, weten alleen Pogacar en de renster die hem weg smeet. Het enige team dat nog over is in de Ronde van Romandië en een beetje geel heeft, is Uno-X Mobility. Bij die ploeg overheerst echter het rood.