Roxane Knetemannblijft na het einde van haar sportcarrière actief in de wielerwereld. Ze is regelmatig op tv te zien als analist, maar zal binnenkort ook een andere rol vervullen.

Namelijk die van koersdirecteur. Knetemann is benoemd tot koersdirecteur van de Tour of Holland, de vernieuwde meerdaagse wielerronde die dit najaar zijn langverwachte rentree maakt op de internationale wielerkalender. Het is min of meer een voortzetting van de Ronde van Nederland. Gerrie Knetemann, de vader van Roxane, won de etappekoers vier keer.

"Knetemann brengt een unieke combinatie van sportieve ervaring, inhoudelijke kennis en passie voor de koers mee", zegt de organisatie over de 38-jarige oud-renster. Die is zelf ook ontzettend enthousiast. “Met grote trots mag ik de fans, de renners en de partners straks welkom heten bij de start van een nieuw hoofdstuk in de Nederlandse wielergeschiedenis", zegt ze.

Rijke historie

“De Tour of Holland is een eigentijdse koers met internationale allure, gebouwd op een rijke historie", vervolgt Knetemann. "Alleen de meest complete renners maken kans op de eindzege. We leggen de lat hoog, zoals het hoort bij een land met een rijke wielercultuur.”

De etappekoers begint op 14 oktober van dit jaar met een proloog in Den Haag. Daarna volgen ritten in in onder meer Dordrecht, Etten-Leur, Limburg, Drenthe en Arnhem. De Tour of Holland biedt een unieke fanervaring, met activiteiten voor jong en oud waarin sport, vernieuwing en beleving hand in hand gaan.

Vrouwenwedstrijd

De aanstelling van Knetemann als koersdirecteur past ook in de ambitie van de Tour of Holland om de komende jaren een volwaardige vrouwenwedstrijd toe te voegen aan het programma – een plan dat Knetemann na aan het hart ligt.