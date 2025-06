Bijna zijn hele leven lang loopt Mart Smeets rond in de sportjournalistiek. Het inmiddels 78 jaar oude icoon van NOS Sport maakte in die periode uiteraard van alles mee. Zo ook een duistere fase in het wielrennen van de jaren '90, waarin liegen en bedriegen aan de orde van de dag leek. Het levert een bijzonder verhaal op van Smeets, met een Nederlandse oud-topwielrenner in de hoofdrol.

Voor dat verhaal gaat Smeets terug naar de Tour de France van 1991. De Nederlandse ploeg PDM is een van de deelnemende ploegen. Zij hebben onder meer de ijzersterke Erik Breukink meegenomen naar Frankrijk. Hij hoopt op een mooi resultaat. De start is geweldig, want PDM heeft al vroeg enkele ritzeges te pakken en Breukink doet mee in de top van het klassement.

NOS Sport-icoon Mart Smeets nam wraak na leugen van collega: 'Dat was ook niet netjes' Mart Smeets was tientallen jaren een van de boegbeelden van NOS Sport. De markante sportjournalist versloeg ontelbaar veel grote sportevenementen. Daar maakte hij niet alleen vrienden, zowel met sporters als collega’s.

'Heel trieste' elfde etappe

Maar dan gaat het helemaal mis. In en rondom de elfde etappe stapt de hele ploeg ziek af. Het resulteerde in een affaire van jewelste, mede door het nodige gelieg. Want hoe kon dit? "Dat was heel triest wat daar gebeurde", zo blikt Smeets 34 jaar later terug in de podcast In De Waaier.

Hij vat kort samen wat er aan de hand was. "De hele ploeg zei dat ze wat verkeerd hadden gegeten. Eerst was het bedorven kip. Jan Gisbers, de ploegleider, zei: 'Ik voel het ook al.'" Smeets kent echter de afloop van het verhaal. "We weten allemaal wat daar is gebeurd. Daar zijn verboden spullen verpest geraakt door de arts die ze in het zonnetje op de voorkant van de auto had laten staan."

Studio Sport-icoon veegt vloer aan met oude bekende: 'Ik begin te kotsen als ik zijn naam uitspreek' Mart Smeets was jarenlang hét gezicht van Studio Sport. Tijdens de Tour de France nam hij de Nederlandse sportliefhebber elk jaar drie weken lang mee door Frankrijk. Het inmiddels 78-jarige icoon stuitte in die tijd nog weleens op mensen waar hij helemaal níets mee had.

Intralipid is de boosdoener

Het bleek al snel om Intralipid te gaan. Het middel zou helpen om renners na een zware inspanning te herstellen en werd met een injectienaald toegediend. Het spul bleek echter niet meer goed, waardoor alle fietsers ziek werden. Overigens is het geen verboden doping, maar iets dat werd gebruikt als een soort voedingssupplement. Toch hield iedereen bij PDM zich in eerste instantie van de domme. Ook Breukink claimde eerst tegen Smeets dat het door de kip kwam. "Dat wordt een hele trieste affaire met liegen en dubbel liegen en nog meer liegen", aldus Smeets.

Nederlandse oud-toprenner deelt opmerkelijk verhaal uit eigen carrière: 'Ze waren woest op hem' In de Giro d'Italia was het dinsdag in de eerste echte bergrit een waar slagveld. Voor Team UAE Emirates liep het uit op een drama. Klassementsleider Isaac del Toro verloor een groot deel van zijn voorsprong en teamgenoot Juan Ayuso, de oorspronkelijke kopman van het team, zakte finaal door het ijs. Dat is misschien maar goed ook, want ex-toprenner Erik Breukink maakte ooit mee hoe het fout kan gaan tussen twee strijdende ploeggenoten.

Erik Breukink is eerlijk

Vervolgens doet Smeets uit de doeken hoe Breukink alsnog alles zou opbiechten. "De telefoon gaat. Mart, met Erik. Heb jij wat te doen dit weekend? Ik zeg: 'nee.' Zullen we eten? Goed idee. Nemen we de vrouwen mee? Vrouwen mee", zo somt de journalist het telefoongesprek op.

Studio Sport-icoon openhartig over gezinsleven: 'Ik heb een spoor van vernieling achtergelaten' Gedurende decennia was Mart Smeets (78) de bekendste sportjournalist van Nederland. Hij presenteerde onder meer Studio Sport en De Avondetappe, rondom de Tour de France. 'De Mart' blikt openhartig terug op zijn werk en privéleven. 'Ik heb een spoor van vernieling achtergelaten.'

De waarheid in een restaurant

Uiteindelijk zou Breukink in het restaurant vertellen dat hij niet eerlijk is geweest over de PDM-affaire. "Daar heeft hij tegen mij gezegd, en dat openbaar ik nu voor jullie, 'het spijt me dat ik toen tegen je gelogen heb. Ik wil eigenlijk dat dat niet meer voorkomt. Ik wil ook dat de vrouwen erbij zijn en dat ze dit horen. Maar ik kon niet anders dan meeliegen met de rest.'"

Als Thijs Zonneveld, die de podcast samen met Hidde van Warmerdam maakt, vraag wat Smeets van de eerlijkheid vond is de 78-jarige duidelijk. "Ik had gehoopt dat hij dit zou doen en dus was dit een bevestiging. Als je goed bent opgevoed, en dat was hij, dan ga je daar niet mee rondlopen. Hij deed het als een man."

Boze wielrensters zijn er helemaal klaar mee in aanloop naar Tour de France: 'Inkomsten belangrijker dan mensenlevens' Een aantal boze wielrensters heeft zich uitgesproken tegen de UCI. Onder andere Nederlandse toppers als Demi Vollering, Lorena Wiebes en Mischa Bredewold hebben uitgehaald naar de bond. Ze vinden dat ze genegeerd worden bij het aanpakken van de onveiligheid in de wielersport.

Succesvolle loopbaan Erik Breukink

Breukink zou zijn beste Tour-prestatie (derde in 1990) uiteindelijk niet meer evenaren. Bij Panasonic, PDM, Once en Rabobank reed hij in de jaren tachtig en negentig een aantal prachtige resultaten bij elkaar. In totaal won hij vier etappes in de Tour, twee in de Giro en één in de Vuelta. Zijn beste klassement zette hij in 1988 neer. Toen werd Breukink tweede in de Ronde van Italië.