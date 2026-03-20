Met Milaan-San Remo staat zaterdag het eerste grote wielermonument van het jaar op het programma. En alle grote kanonnen verschijnen aan de start, onder wie titelhouder Mathieu van der Poel en zijn grootste uitdager Tadej Pogacar. Lees hieronder op welke zender je naar het geweld van Milaan-San Remo kijkt.

Van der Poel heeft twee eindzeges op zak, in 2023 en 2025 was hij de beste. Tussendoor bezorgde hij Jasper Philipsen, zijn ploegmakker van Alpecin-Premier Tech, de zege. De Nederlander is dan ook groot favoriet voor de Italiaanse voorjaarsklassieker. Maar Pogacar heeft ook zijn zinnen gezet op La Primavera.

De Nederlandse wielerlegende Hennie Kuiper kijkt uit naar het duel tussen de twee legendes. "Normaal gesproken gaan ze pas met de billen bloot op de Cipressa, maar nu zou het me niks verbazen als dat eerder gebeurt", sprak de winnaar van 1985 in gesprek met Sportnieuws.nl

Kuiper wijst naar de zogeheten drie capi. "De Capo Mele, Capo Cervo en Capo Berta liggen vlak voor de Cipressa en zorgen ervoor dat het tempo al vroeg omhoog kan schieten en het peloton uit elkaar kan vallen. En ik zie Pogacar daar al demarreren", waarschuwde hij Van der Poel. "Toch denk ik dat Mathieu van der Poel gaat winnen. Ik vond hem zo’n sterke indruk achterlaten in Tirreno-Adriatico. Dag in dag uit liet hij zich van zijn goede kant zien."

Zender Milaan-San Remo

Zaterdag vanaf 10.35 uur start het wielergeweld. Dan beginnen de renners aan de 298 loodzware kilometers. In Nederland kun je via Eurosport vanaf het begin meekijken. Die zender start om 09.45 uur al met uitzenden. In de middag (rond 14.45 uur) zendt ook VRT1 het uit.

Grote renners bij Milaan-San Remo

Naast Van der Poel en Pogacar doen onder anderen Wout van Aert en Tom Pidcock een gooi naar de titel. Verder zijn Jasper Philipsen Matej Mohoric, Mads Pedersen, Jasper Stuyven en nog ontelbaar veel andere grote namen van de partij. Zij strijden allemaal om de volgende prijzenpot: