Milaan-Sanremo en Nederland? Dan valt al snel de naam van Mathieu van der Poel. De Nederlander won 'La Primavera' in 2023 en 2025. Maar hij was niet de eerste Nederlandse winnaar. Daarvoor moeten we terug naar 1985, toen Hennie Kuiper won. De oud-wereldkampioen kent Sanremo als geen ander en ziet in gesprek met Sportnieuws.nl een duidelijke trendbreuk. "Normaal gesproken gaan ze pas met de billen bloot op de Cipressa, maar nu zou het me niks verbazen als dat eerder gebeurt."

Als Kuiper aan Milaan-Sanremo denkt, begint het nog altijd te kriebelen. De oud-winnaar herinnert zich zijn eerste deelname nog tot in detail. "Ik weet nog goed dat we tijdens de neutralisatie tien kilometer door Milaan reden en de fans zowat de grond kusten als we voorbij kwamen. De passie straalde er vanaf. We vertrokken meteen met vijftig per uur en voor mijn gevoel waren we al een tijdje aan het koersen. Toen keek ik op een verkeersbord en daar stond: Sanremo nog 275 kilometer. Ik dacht: waar begin ik aan?”

Juist die combinatie van afstand, spanning en beleving maakt de koers volgens Kuiper zo bijzonder. "Iedereen staat fit aan de streep, het seizoen begint tijdens La Primavera echt." Daarbij speelt ook de sfeer langs het parcours een grote rol. "De supporters in Italië tillen de sport echt naar een hoger niveau, we zijn in Nederland veel te nuchter. Die Italianen kunnen zich zo prachtig laten gaan. Ik koerste heel graag in Italië en ben trots dat Sanremo op mijn palmares staat."

Aanval Pogacar

Waar de Cipressa, een kleine beklimming in de finale, jarenlang hét breekpunt was, denkt Kuiper dat de beslissing dit keer al eerder kan vallen. "Iedereen heeft het over de Cipressa, maar het zou mij niks verbazen als Tadej Pogacar al eerder gaat aanvallen. Op de afgelopen twee wereldkampioenschappen vertrok hij ook steeds eerder dan mensen voorspelden. Hij heeft de schade gezien die hij vorig jaar op de Cipressa aanbracht. En nu de wind waarschijnlijk goed staat, waarom niet?"

De aandacht verschuift daarmee naar de zogeheten drie capi. "De Capo Mele, Capo Cervo en Capo Berta liggen vlak voor de Cipressa en zorgen ervoor dat het tempo al vroeg omhoog kan schieten en het peloton uit elkaar kan vallen. En ik zie Pogacar daar al demarreren."

Topfavoriet

Ondanks het aanvallende gevaar van Pogacar ziet Kuiper één duidelijke favoriet voor zaterdag. "Toch denk ik dat Mathieu van der Poel gaat winnen. Ik vond hem zo’n sterke indruk achterlaten in Tirreno-Adriatico. Dag in dag uit liet hij zich van zijn goede kant zien."

De oud-wereldkampioen is vooral onder de indruk van de manier waarop Van der Poel, die in 2023 en 2025 de koers al won, rijdt in eendagskoersen. "Hij kan zich zo goed opladen voor een grote wedstrijd. Het temperament dat hij in zich heeft is uniek. Zelfvertrouwen, gemak en technisch vaardig. Prachtig om naar te kijken."

Pogacar versus Merckx

De Sloveen wordt vaak vergeleken met Eddy Merckx, maar volgens Kuiper gaat die vergelijking niet helemaal op. "Je kan Pogacar en Merckx niet met elkaar vergelijken, de tijd verschilt zo erg. Eddy heeft zeven keer San Remo gewonnen en won dan in diezelfde jaren ook nog de Tour de France. Eddy reed elk jaar alle klassiekers, plus twee grote rondes en won alles waar hij aan meedeed. Pogacar wint veel, maar koerst minder in een jaar."

Toch geniet Kuiper zichtbaar van de manier van koersen van de wereldkampioen. "Hij is zo onvoorspelbaar en een genot om naar te kijken. De sprinters zullen echt niet blij met hem zijn, die maken door zijn aanwezigheid vrijwel geen kans meer."