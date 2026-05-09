Net als op vrijdag werd de Giro ook op zaterdag opgeschrikt door een massale valpartij. Daardoor kan onder meer Adam Yates het klassement al op zijn buik schrijven. De rit kende uiteindelijk een zeer verrassende winnaar, die bovendien het roze pakt.

Het venijn zou hem hoe dan ook in de staart zitten in de tweede etappe in Bulgarije. Met enkele lastige klimmetjes in de finale werd daar lang naar uitgekeken. Maar enkele kilometers voor die finale was het een nieuwe valpartij die voor schrik én uitvallers zorgde.

Nadat het wiel van één van de renners in het peloton weggleed op de gladde wegen in Bulgarije, ging vervolgens vrijwel het hele peloton onderuit. Enkele grote namen als Jonas Vingegaard en Thymen Arensman ontsprongen de dans. Na een korte neutralisatie trok de Deen vervolgens in de aanval, maar hij was dusdanig lang aan het pokeren met zijn twee metgezellen dat de achtervolgers hen inhaalde. In een uitgedunde eindsprint was het verrassend genoeg de Uruguayaan Guillermo Silva die de rit won én het roze greep.

Klassementen en uitslagen Giro d'Italia

Het zorgt ervoor dat de 24-jarige Uruguayaan zonderdag in de maglia rosa mag rijden in de derde etappe van Plovdiv naar hoofdstad Sofia. Hij heeft bovendien de leiding in het jongerenklassement, al wordt die trui gedragen door Jan Christen. Magnier heeft nog wel de leiding in de strijd om de paarse puntentrui. De blauwe bergtrui is voor Diego Sevilla van Team Polti VisitMalta.

Volg via onze wielerpagina het laatste nieuws over de Giro d'Italia, check de 17 Nederlanders in koers, raadpleeg de tv-gids en bekijk de uitslagen en klassementen van de Ronde van Italië.

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover