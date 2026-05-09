De tweede etappe van de Giro d'Italia is opnieuw opgeschrikt door een zware valpartij. Lang gebeurde er vrij weinig in Bulgarije, tot het opnieuw mis ging. Na een korte neutralisatie begon het peloton vervolgens aan de lastige finale. Daarin was Guillermo Silva uiteindelijk de sterkste, nadat Jonas Vingegaard te lang pokerde.

De dag begon met de jonge Fransman Paul Magnier in de roze trui. Hij won vrijdag het uitgedunde sprintje van de eerste etappe, die werd ontsierd door een massale valpartij enkele honderden meters voor de finish. Zaterdag stond de tweede rit op het programma van de Giro, die zich nog altijd in Bulgarije bevindt. Het was vooral uitkijken naar de finale, waarin enkele lastige beklimmingen op het menu stonden.

Zware valpartij

In een verder nog vrij tamme etappe, het was toeleven naar de finale met enkele steile beklimmingen, was de schrik groot toen er rond twintig kilometer voor het einde plots een massale valpartij plaatsvond. Enkele renners waren er zeer slecht aan toe en moesten worden nagekeken door de ambulance. Ook de Nederlanders Wilco Kelderman, Jardi van der Lee en Tim Naberman waren betrokken bij de val, maar kwamen er op het eerste oog goed vanaf. Het was vooral Team UAE Emirates dat zware klappen kreeg, met Adam Yates en de Portugees Morgado.

Aangezien er zo veel renners op de grond lagen, waren er zelfs te weinig ambulances voor alle slachtoffers. Daarom werd de koers zelfs even geneutraliseerd. Het peloton reed vervolgens op langzaam tempo verder naar finishplaats Veliko Tarnovo. Maar hoe cru het misschien ook is, uiteindelijk ging de rit 'gewoon' weer verder na de finale die vooral geschikt was voor de puncheurs.

Aanval Vingegaard

Met nog iets meer dan tien kilometer te gaan, was het topfavoriet Jonas Vingegaard die de aanval inzette. Er waren slechts twee renners, de Belg Van Eetvelt en de jonge Italiaan Pellizzari, die de ijzersterke Deen konden volgen. Thymen Arensman moest al snel lossen, en fietste op eigen tempo naar boven. Ook Magnier moest lossen in het roze.

Op twee kilometer van de finish stond er opnieuw een kleine beklimming te wachten. Het begon bovendien steeds harder te regenen. Het gepoker in de kopgroep duurde zo lang dat de achtervolgers weer terugkwamen, op één kilometer voor het eind. Het werd dus een soort eindsprint, waarin de zege verrassend genoeg ging naar de Uruguayaan Guillermo Silva. Hij slaat bovendien een dubbelslag en grijpt het roze. Het was in elk geval goed om te zien dat Vingegaard eens de aanval koos én dat er twee renners konden volgen. Zondag is de laatste dag in Bulgarije met nieuwe kansen voor sprinters als Dylan Groenewegen.

